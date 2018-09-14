Назначены новые руководители на места задержанных по «делу врачей» 7 14.09.2018, 18:16

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Фото с сайта vsedela.ru

Коллективам организаций здравоохранения представлены новые руководители.

Коллективам организаций здравоохранения представлены новые руководители, сообщает interfax.by со ссылкой на пресс-службу Минздрава Беларуси

Так, согласно информации ведомства, Михаил Герасименко назначен директором РНПЦ травматологии и ортопедии, Дмитрий Ниткин - ректором БелМАПО, Сергей Марченко - директором Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, Наталия Карлович - главным врачом Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, Сергей Васильев - главным врачом 1-й ГКБ Минска.

Кроме того, Олег Руммо назначен директором Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, Екатерина Ковалевич - начальником Минского городского клинического патологоанатомического бюро, Андрей Андрюшкин - главным врачом Витебской ОКБ, Виктория Ермоченко - начальником Могилевского патологоанатомического бюро, Елена Кроткова - начальником ГУЗО Гродненского облисполкома, Андрей Коршиков – главным врачом УЗ "12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника".

Как сообщалось, КГБ вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

За взятки, в частности, были задержаны замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, директор "Белмедтехника" Александр Шарак, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий. По словам Лукашенко, по "делу врачей" задержано почти 100 человек, возбуждено 95 уголовных дел.

В середине августа Лукашенко подверг критике бывшего вице-премьера Василия Жарко, до этого возглавлявшего Минздрав, за коррупцию в сфере здравоохранения.