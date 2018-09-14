Пол Манафорт заключил сделку со следствием 14.09.2018, 18:25

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Пол Манафорт

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа заявил о готовности признать свою вину по двум пунктам.

Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, заявил о готовности признать свою вину по одному из пунктов предъявленного ему обвинения в заговоре против США и по одному пункту – о причастности к заговору с целью воспрепятствовать правосудию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Окружного суда округа Колумбия, передает “Радио Свобода”.

В августе бывший соратник президента Трампа был обвинён судом в штате Вирджиния в уклонении от уплаты налогов и должен будет предстать перед судом в Вашингтоне в связи с этими обвинениями.

В понедельник должен начаться отбор присяжных для судебного процесса по делу Пола Манафорта. Решение бывшего советника по проведению предвыборной кампании Трампа может стать серьёзным ударом для президента США, отмечает Reuters.