Кондолиза Райс: Путин очень хитро спрятал свои счета 5 14.09.2018, 18:32

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Кондолиза Райс

Фото: Getty Images/Fotobank.ru

Для поиска тайных счетов президента РФ США нуждаются в международной помощи.

Об этом экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила в выступлении на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Конечно, эта проблема возникла не в те времена, когда мы были при власти, но рискну предположить - найти эти тайные счета (Владимира Путина) будет труднее, чем кажется. Дело в том, что Путин умный и он очень хитро спрятал свои счета", - заявила она.

Кондолиза Райс выразила уверенность, что решить эту проблему самостоятельно США будет трудно. "Мы должны привлечь международную помощь - и тогда мы сможем их найти", - уверена Райс.