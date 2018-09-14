Меркель выступила против смягчения санкций в отношении РФ 3 14.09.2018, 19:04

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Ангела Меркель

Позиция федерального канцлера Германии остается неизменной.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила против смягчения санкций в отношении России. Об этом канцлер заявила в пятницу, 14 сентября, в Вильнюсе на встрече с главами стран и правительств Латвии, Литвы и Эстонии, передает DW.

Пока нет существенного прогресса в реализации минских соглашений, нельзя говорить о снятии санкций, подчеркнула Меркель. До сих пор, по словам главы германского правительства, "в минском процессе нет существенного прогресса.

Мир и восстановление территориальной целостности Украины являются очень важной темой для Европы, подчеркнула Меркель. События в Украине, подчеркнула канцлер, показали, что Североатлантическому альянсу необходимо сильнее концентрироваться на вопросах обороны. Германия вносит свой вклад в обеспечение безопасности балтийских государств. Она, в частности осуществляет командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, в который входят и солдаты бундесвера.

В четверг Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против России, введенные в связи с нарушением суверенитета Украины. По заявлению ЕС, оценка ситуации показывает, что нет поводов для отмены санкционного режима. Действие штрафных мер продлено до 15 марта 2019 года. Под санкциями, включающими заморозку активов в странах ЕС и запрет на въезд в европейские страны, остаются 155 человек и 44 юридических лица.