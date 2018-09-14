Деградация России стала очевидной Виталий Портников, espreso.tv

14.09.2018, 19:22

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Виталий Портников

Путин – тот же самый Петров или Боширов, только денег больше и выучка лучше.

"В то, что "органы" так сильно деградировали, что не могут толком соорудить правдоподобную "легенду", верить не хочется" - написал один из российских пропагандистских ресурсов на следующий день после появления интервью незадачливых убийц Скрипалей не менее незадачливой Маргарите Симоньян.

Понятно, что россиянам верить в собственную деградацию не очень хочется. Но что же остаётся, кроме как поверить собственным глазам. Когда тебе буквально за 20 минут умудряются показать деградацию всего на свете - спецслужб, государства, журналистики, когда отказываешься верить в то, что видишь - остаётся искать только какие-нибудь хотя бы относительно правдоподобные объяснения тому, что происходит.

Что это такой тонкий троллинг подлых британцев, попытка замести следы, переключить внимание - да что угодно. И когда ты в поиске вариантов произносишь единственно верное слово - деградация, ты сам отказываешься в это верить.

Потому что если деградировало мое государство, то, получается, я и сам деградирую вместе с ним? Как же это?

А вот так. Мы тут в Украине тоже деградировали вместе с Януковичем и его подручными. И желающих объяснить эту деградацию государства особыми мотивами, недоступными публике соображениями тоже хватало. А потом народ вышел и отправил деградантов в Ростов. Потому что здоровый человек не может долго жить в безумном преступном государстве.

А у россиян получается. Получается в этом государстве жить, позориться на весь мир - и не замечать того кошмара и позора, в котором они оказались. Зато можно замечать стратегический гений и политический дар Путина. Так вот же он, Путин - тот же самый Петров или Боширов, только денег больше и выучка лучше. Путин - это Петров, который привык к телекамере, не более того. Поэтому за его спиной деградацию можно не замечать.

Но теперь она вышла из-за спины правителя. И все всем стало ясно.

Виталий Портников, espreso.tv