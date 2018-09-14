Путин должен устать Саша Сотник

14.09.2018, 20:28

Государевых крыс начало трясти.

Чьим бы человеком ни был Навальный, но государевых крыс начало трясти. Кто бы мог еще неделю назад подумать, что старший охранник Путина генерал Золотов взбесится до такой степени и ответит? А ведь он не просто распахнул пещеру: он предъявил все убожество её обстановки. Раскрыл свою черепную коробку и показал поросший мхом умище коммунистического труженика. И половине страны тотчас захотелось прибить этого передовика гвоздями к Доске почета – так, чтобы висел на ней вечно, не шевелясь. По имеющимся данным, эту "поганку завернул" сам Сергей Чемезов: дескать, "не по чину высовываешься, Витёк, крысишь много, мы все знаем, так что сядь и засохни". Посему ответ "ветерана предпринимательского труда" был адресован не Навальному, а инициатору слива, главе корпорации "Ростех": "Серый, а слабо без "сливного бачка" встретиться и помахаться? Вылезай из "Мерседеса", я тебе в кочан по 16 рублей за килограмм настучу…"

"Паны дерутся – у холопов чубы трещат". И вот уже каждый оппозиционер, опережая другого, записывает свои обращения к Золотову, вызывая генерала-идиота к барьеру. Троллинг поразил даже нюхачей с Охотного ряда: депутат из коксо-фракции ЛДПР предложил учредить в России "дуэльный кодекс", хотя было бы логичнее законодательно ввести карантин в "скрепном лепрозории", с запретом на любую государственную деятельность. Над Золотовым издеваются все. Ведь, пока молчал – все думали, что "не царское это дело", привычно принимая молчание за золото. А тут раскрыл рот – и высек самого себя. Обнаружилось, что охранник "сакрального" - глуп, ущербен и труслив: глазки бегают, язык заплетается, лапоньки подрагивают, да и сама морда натянута так, словно путинский пластический хирург дремал во время операции. В общем, телохранитель короля оказался не только голым, но и до смешного тупым. Уж если Путин такому идиоту доверяет собственную жизнь, то каков же тогда уровень "царского", прости господи, интеллекта?

Внутривидовая борьба в кремлевском крысятнике обострилась. И то, что шум от этой возни неожиданно разнесся далеко за пределы царских покоев, говорит о том, что процесс принял неконтролируемый характер. Пока Путин забавляется международными встречами с товарищем Си и господином Абэ, пока играет в "самые масштабные военные маневры", фактически являющиеся ознакомительной экскурсией для китайской армии, челядь решает "вопрос о дальнейшей власти". Путин больше "не тянет", пролонгация его власти стала обходиться слишком дорого, Запад "закручивает экономические гайки", а от скрежета патриотических "скреп" "элитка" начинает испытывать дискомфорт. И вот уже внутри "элиток" распространился шепоток с главным лейтмотивом: "Путин должен устать". Эта сладкая мысль о "мирном и спокойном транзите власти", когда "волки насыщаются и овцы не бунтуют", муссируется за кремлевской стенкой все активнее, поскольку каждому волчонку стало понятно: Запад дожмет эту коммуно-чекистскую систему, и, если сейчас поменять Путина – есть шанс "перекраситься" и "прикинуться овцой", сохранив основные системные механизмы. Медведев доживает последние дни в кресле премьера, и еще не решено: падет ли он жертвой "экономического обрушения" или его зарежут превентивно, а после дефолта уже сам Путин заявит "я устал, я ухожу". Сам дедушка пока считает себя бодрым: шутит про "гражданского ГРУшника Петрова"; ну, а то, что в щелочку урны для голосования с первого раза не попадает – так это от общей человеческой усталости. Попробуйте не утомиться, когда внутри вас, как бычий цепень, поселился Соловьев, и усердно вылизывает…

Слова Андрея Костина о возможной конвертации долларовых вкладов россиян в другую валюту вскипятили и без того подогретых вкладчиков. На фоне признаний государства в подготовке "денежной реформы" спич главы ВТБ прозвучал как декларация о намерениях "избирательно грабануть богатеньких Буратин" перед тем, как обчистить всех подряд. Обрушение рубля – дело времени, и к этому событию "братва" должна подготовиться основательно, чтобы максимально заработать. Минфин уже заказал информационную волну, которую подготовит ряд проверенных специалистов, после чего – грамотно погонит "в народ", убеждая каждую овцу, что "резать её не будут, а слегка постригут, слегка задев жировую прослойку; мясо срезать не станут, так что это не больно, а даже полезно в рамках оздоровительного похудания".

Денежная реформа будет гибридной, как и все при Путине. Ничего нового, кроме эффекта скрещивания хрущевской реформы 1961-го и павловской – начала 90-х. Два в одном: и изъятие у населения накоплений, и заодно – "отжим валюты", которая так необходима для расчета по внешним долгам ненасытных госкорпораций. Так что под успокоительную сурдинку разденут всех, чтобы потом бросить на "колья народного гнева" какого-нибудь Медведева. Или Путина утомить, после чего – предъявить ограбленному плебсу нового "вождя", отвечающего современным нормам восприятия как внутри, так и вовне. И присягнет ему каждая тварь земная и любой гад морской, всосав принципы демократии; и ослабят косички населению, дабы глаза не выпучивались, и заклеймят проворовавшихся, посадив под замок особо засвеченных. Разумеется, никакой "охоты на ведьм", все чинно и благородно, "в рамках элитных договоренностей". Вы ведь о таком "бескровном транзите власти" мечтали, заливаясь соловьевской профессурой со всех спец-трибун МГИМО?

Одна беда: никакой Запад санкций не отменит до тех пор, пока "Крым – ваш", а империя продолжает шевелиться. Потому что эти санкции имеют статус Законов, которые просто так не отменить. И никакой "транзит" тут не поможет, и, даже если таковой и случится, Путин устанет и уйдет, а вместо него явится фигура, "устраивающая всех" - власть она не удержит: слишком много факторов сыграют против неё, слишком много "мин замедленного действия" сработают одномоментно. И за секунду до распада многие вспомнят слова Володина холопа: "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – и России нет".

Саша Сотник, sotnik-tv.com