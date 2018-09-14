Завтра в Беларуси ожидается до +26 градусов 14.09.2018, 20:37

Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман.

В субботу, 15 сентября, погода в Беларуси будет преимущественно облачно, сообщает Белгидромет.

Ночью преимущественно по юго-западу, а утром и днём на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах Брестской области ночью, а местами по стране и днём ожидаются сильные дожди. Днём в отдельных районах прогремят грозы.

Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет переменных направлений, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Ночью температура воздуха будет от +6 по северу страны до +16 по югу. Днём она повысится до 13-19 тепла, по юго-востоку ожидается +20... + 26 градусов.

16 сентября будет преимущественно без осадков. Только ночью в основном по востоку Беларуси, а днём в отдельных районах Витебщины и Могилевщины пройдут кратковременные дожди. Местами по востоку ночью возможны грозы. Ветер будет северо-западный, западный умеренный, днём порывистый.

Столбик термометра ночью покажет от 6 до 13 выше нуля, днём поднимется до 14-21 тепла.