Британия и ЕС приближаются к соглашению по Brexit 14.09.2018, 20:40

И Лондон, и Брюссель надеются достичь соглашения к середине ноября.

Великобритания и Европейский союз приближаются к соглашению об условиях Brexit.

Об этом заявил британский министр Доминик Рааб, сообщает Reuters.

"Хотя остаются существенные различия, которые нам необходимо решить, ясно, что наши команды близки к приемлемому решению нерешенных вопросов соглашения о выходе и проводят продуктивные дискуссии в правильном духе относительно будущих отношений", - сказал Рааб после телефонного разговора с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье.

И Лондон, и Брюссель надеются достичь соглашения к середине ноября, чтобы иметь время утвердить его в парламентах.

"Мы вновь заявили о своей готовности выделить необходимое время и силы для успешного завершения этих переговоров", - сказал он.

Барнье написал в Twitter, что у него был "полезный диалог" с Раабом, но ключевые различия между сторонами остаются в отношении будущего ирландской границы и системы защиты пищевых продуктов ЕС.