Украинцы хотят быть частью Евросоюза 2 14.09.2018, 21:01

Если бы в Украине состоялся референдум по вопросу о вступлении в ЕС, «за» высказалось бы около 60%.

Жители Украины активно поддерживают вступление страны в Европейский Союз и в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным центром социологии, Центром Разумкова и центром "Социс", передает DW.

Согласно результатам социологического исследования, обнародованного в пятницу, 14 сентября, в случае проведения в стране референдума по вопросу за присоединение Украины к Европейскому Союзу "за" проголосовали бы 58,1 процента респондентов, "против" 23,9 процента.

Идею вступления в Североатлантический альянс поддержали бы 46,3 процента опрошенных, отклонить ее собираются 31,6 процента граждан Украины.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что закрепление в конституции курса на вступление в НАТО - еще один повод "помахать ручкой Москве". Ранее он внес в Раду законопроект об изменениях в конституцию, призванных закрепить курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.