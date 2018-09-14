В аэропорту Минск теперь можно забронировать место на платной стоянке 5 14.09.2018, 21:27

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Фото: архив auto.onliner.by

Но стоит это 10 рублей.

Национальный аэропорт Минск вводит новую платную услугу «Бронирование парковочных мест на территории платной охраняемой автостоянки на 1235 мест». Соответствующая информация появилась на сайте Национального аэропорта, передает «Онлайнер».

Тем, кто собирается забронировать место на парковке заранее, нужно учитывать, что услуга эта платная, стоит 10 рублей.

«Стоимость услуги обусловлена приоритетным расположением зоны бронирования на автостоянке. Воспользовавшись услугой бронирования, водитель получает возможность оставить свой автомобиль на хранение в непосредственной близости от аэровокзального комплекса», — пояснили в Национальном аэропорту.

Как это работает

Шаг первый: берем телефон и звоним

Для того чтобы забронировать место на стоянке в аэропорту, нужно выполнить определенные требования. В частности, не ранее чем за 48 часов и не позднее чем за 24 часа до планируемого момента прибытия в аэропорт позвонить администратору автомобильных стоянок по телефону +375 (17) 279-18-80 или +375 (33) 300-10-19. Администратору нужно будет предоставить сведения, необходимые для оформления услуги бронирования:

предполагаемая дата и время (период) окончания бронирования;

Ф. И. О. водителя транспортного средства;

марку и государственный регистрационный знак транспортного средства;

контактный номер телефона водителя.

После этого администратор расскажет о порядке действий по приезде в аэропорт.

Важно

Бронь парковочного места начинает действовать за 2 часа до начала периода бронирования и снимается по истечении 2 часов с момента начала периода бронирования.

Шаг второй: приезжаем в аэропорт

Нужно подъехать к пункту въезда на платную охраняемую стоянку (полоса въезда №3). Затем придется снова позвонить по телефону + 375 (33) 300-10-19 либо обратиться в павильон пункта въезда на территорию стоянки и сообщить о прибытии. А после этого можно будет проследовать в павильон пункта въезда на стоянку, где потребуется предоставить администратору сведения по оформленной услуге бронирования. Администратор выдаст электронную карточку-пропуск, необходимую для въезда на территорию стоянки и выезда с нее.

Эту карточку нужно будет приложить к считывателю автоматизированной стойки пункта въезда на стоянку. Шлагбаум поднимется — можно следовать к пункту въезда на территорию зоны бронирования. Там карточку придется еще раз прикладывать к считывателю, а уже затем станет возможным проследовать к любому свободному месту на территории зоны бронирования.

Важно

В аэропорту предупредили, что водитель несет ответственность за правильное размещение транспортного средства на автомобильной стоянке в соответствии с правилами дорожного движения согласно нанесенной разметке.

Шаг третий: как потом выехать со стоянки?

Здесь схема проще. Снова прикладываем карточку к считывателю на выезде с территории зоны бронирования, а затем, на выезде с территории всей стоянки, эту карточку возвращаем контролеру. Там же нужно будет расплатиться за предоставленную услугу.

Важно

В случае утери электронной карточки клиент должен обратиться к администратору автостоянки.

Сколько в итоге это стоит

10 рублей — это плата только за услугу бронирования. Еще же придется оплатить и время, которое машина провела на парковке. Стоимость — 6 рублей в сутки. Причем неполные сутки округляются до полных; никакой системы скидок нет: за каждые новые сутки придется платить по 6 рублей.

К примеру, если вы оставили машину на неделю, то калькуляция будет следующей: 10 рублей за бронирование плюс 42 рубля (по 6 рублей за каждый из 7 дней). В сумме — 52 рубля за стоянку. Кто-то скажет, что дешевле приехать в аэропорт на такси и точно так же вернуться обратно по прилете.

Напомним, что на остальной территории стоянки, не отведенной для раннего бронирования, действуют другие тарифы. Например, ровно 7 суток будут стоит 30 рублей с почасовой тарификацией. Подробнее с ценами можно ознакомиться на сайте аэропорта.