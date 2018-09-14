Игорь Эйдман: Российские власти стали смешны и даже не понимают этого 14.09.2018, 21:54

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Игорь Эйдман

Смех уничтожает «чудо, тайну и авторитет» власти.

Режим президента РФ Владимира Путина похоронит смех, считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман. Об этом он написал в Facebook.

По мнению политолога, обращение главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционному политику Алексею Навальному и интервью подозреваемых в организации отравления в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова главному редактору телеканала Russia Tоday Маргарите Симоньян – симптомы одной болезни.

"Российские власти полностью потеряли адекватность, оторвались от реальности, живут в собственном шизомире. А главное – они стали просто смешны. В их мире благородный офицер Золотов выпорол скверного мальчишку Навального, а блестящая журналистка Симоньян взяла интервью, убедительно опровергающее причастность российских спецслужб к отравлению Скрипалей. Как тяжело психически больные, они отказываются принимать очевидную для окружающих реальность, в которой Золотов показал себя злым клоуном, полным дураком и трамвайным хамом, сделав при этом Навальному отличный пиар; а недалекая Симоньян в своем интервью продемонстрировала всему миру, что несшие невероятную околесицу и путающиеся в показания "Боширов" и "Петров" – взятые за руку путинские киллеры", – отметил Эйдман.

Социолог отметил, что граждане РФ видят, насколько смешной оказалась власть.

"Российские власти стали смешны и даже не понимают этого. Над ними уже хохочет в голос многомиллионный рунет. Скоро над ними будут смеяться даже ученики младших классов. Смех уничтожает "чудо, тайну и авторитет" власти, страх и преклонение перед ней; освобождает сознание от гипноза пропаганды. Смех похоронит этот весьма серьезный в своем клиническом идиотизме режим", – подытожил он.