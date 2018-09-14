КХЛ: Минское «Динамо» уступило «Сочи» 14.09.2018, 22:05

Матч завершился со счетом 1:3.

Минское "Динамо" уступило "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:3. "Зубры" потерпели пятое поражение в шести встречах на старте сезона, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — СОЧИ — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Павлович — Хауден — Пулккинен; Осипов — Хенкель, Буйницкий — А.Костицын — С.Костицын; Лисовец — Знахаренко, Китаров — Ковыршин — Парфеевец; Хохлов — Дроздов, Литвинов — Волков — Артемов.

СОЧИ: Барулин (Шикин); Щитов (к) — Овитю, О’Делл — Росен — Мосалев; Йокипакка — Погоришный, Полунин — Коллинз — Старков; Александров — Воробьев, Бочаров — Капустин — Шмелев; Ларичев — Хлопотов — Рахимуллин; Будкин.

Шайбы: 0:1 — Бочаров (О'Делл, 9.20 — бол.). 1:1 — Пулккинен (Павлович, 34.03). 1:2 — Коллинз (Старков, 54.26). 1:3 — О'Делл (59.54 — в пустые ворота).