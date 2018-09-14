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Новый треш: Студенты минского колледжа показали фото своего общежития

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  • 14.09.2018, 22:32
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Помещение общежития явно просит ремонта.

Учащиеся минского Индустриально-педагогического колледжа прислали «Радыё Свабода» фотографии общежития, в которое их заселили в начале учебного года.

Разбитые двери, примотанный скотчем шланг душа — помещение общежития явно просит ремонта.

Директор колледжа сообщил журналистам, что половина общежития уже имеет хороший капремонт, а вторую половину отремонтируют, как только «поступит финансирование». И обещает помочь тем комнатам, которые имеют наибольшие проблемы, но «пока никто не обращался».

История в колледже напомнила ситуацию в общежитии БНТУ, которое выглядит хуже, чем завод в Орше. Напомним, студентов архитектурного факультета БНТУ выселили из студенческой деревни на Петровщине и выделили места в общежитии № 15 на Борисовском тракте. В общежитии давно не было ремонта: плесень, прогнивший пол и едва живая сантехника. Фотографии «убитого» общежития разлетелись по Байнету.


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