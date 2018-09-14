Илья Ивашко: Белорусская публика помогла мне победить в Москве 14.09.2018, 22:57

Илья Ивашко

Белорусский теннисист поделился эмоциями после победы над россиянином Медведевым в матче Кубка Дэвиса.

Белорусский теннисист Илья Ивашко (99, ATP) поделился эмоциями после победы над Даниилом Медведевым (35) в матче Кубка Дэвиса против России (1:1 после первого игрового дня).

«Мой план сработал, так как я победил. Я старался играть активно, я хорошо подавал. Все, что я задумал, все и получилось в этом матче. Что касается поддержки зрителей, то я не обращал внимания на российского болельщика, он кричал после каждого розыгрыша. А белорусская публика, конечно, помогла мне победить», – передает слова Ивашко rsport.ria.ru.