Горди Дуайер: Нам стоит агрессивнее играть

Горди Дуайер: Нам стоит агрессивнее играть4
- 15.09.2018, 8:10
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подытожил матч с «Сочи» (1:3).
– Что сегодня не получилось?
– Была очень равная игра. Все решил один гол в третьем периоде. Обе команды играли на равных. Думаю, нам стоит агрессивнее играть у чужих ворот и больше наседать на них – тогда все получится.
– В предыдущих поединках «Сочи» показывал неровную игру, но в этом матче сыграл уверенно и хладнокровно. Удивил ли вас соперник сегодня?
– Нет, я знал, что у них много высоклассных игроков. Они здорово начали первый период. Во втором и третьем мы переломили игру, но они все-таки выиграли, что еще раз говорит о том, что «Сочи» – классная команда.
– Вы говорили, что вам нужно сохранять уверенность в себе и внушать ее команде. Как сейчас будете настраивать игроков?
– Мы должны прибавлять во всех компонентах. Думаю, что следующая выездная серия будет очень важная. Мы должны привезти как можно больше очков, – сказал Дуайер в комментарии «Беларусь 5».