Горди Дуайер: Нам стоит агрессивнее играть 4 15.09.2018, 8:10

Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подытожил матч с «Сочи» (1:3).

– Что сегодня не получилось?

– Была очень равная игра. Все решил один гол в третьем периоде. Обе команды играли на равных. Думаю, нам стоит агрессивнее играть у чужих ворот и больше наседать на них – тогда все получится.

– В предыдущих поединках «Сочи» показывал неровную игру, но в этом матче сыграл уверенно и хладнокровно. Удивил ли вас соперник сегодня?

– Нет, я знал, что у них много высоклассных игроков. Они здорово начали первый период. Во втором и третьем мы переломили игру, но они все-таки выиграли, что еще раз говорит о том, что «Сочи» – классная команда.

– Вы говорили, что вам нужно сохранять уверенность в себе и внушать ее команде. Как сейчас будете настраивать игроков?

– Мы должны прибавлять во всех компонентах. Думаю, что следующая выездная серия будет очень важная. Мы должны привезти как можно больше очков, – сказал Дуайер в комментарии «Беларусь 5».