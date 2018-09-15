В Париже деятели искусств будут голодать в поддержку Сенцова 15.09.2018, 8:13

Олег Сенцов

Фото: RFE / RL

Каждый присоединившийся откажется от пищи на один день.

В Париже деятели искусств, кинорежиссеры, писатели и журналисты начали акцию солидарности и поддержки украинского режиссера Олега Сенцова и всех политзаключенных Кремля. Об этом заявил один из организаторов акции шеф-редактор Философского журнала Мишель Ельчанинов, передает Укринформ.

"Мы начинаем движение, которых охватит много людей, среди которых кинорежиссеры, интеллектуалы, писатели и все граждане, которые захотят присоединиться. Речь идет об участии в голодовке в течение одного дня", - отметил Ельчанинов.

По замыслу организаторов, среди которых и Французский союз кинорежиссеров, акция должна стать бессрочной. Речь идет о поочередном голодании каждого из участников в течение суток.

Акция проходит на площади Клода Дебюсси, что рядом с посольством России во Франции.

Организаторы призывают присоединиться всех неравнодушных.

Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.