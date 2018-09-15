Диакон Кураев о решении РПЦ: Типичный самострел. Мы теперь сами раскольники 10 15.09.2018, 8:30

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Некоторые служители РПЦ раскритиковали решение Синода РПЦ о прекращении молитвенного общения с Константинополем.

Об этом написал в своем блоге диакон РПЦ Андрей Кураев.

Он отметил:

"Ура, мы теперь сами раскольники! Синод заявил о разрыве сослужения с Кплем.

Обьявлен раскол второго уровня: не сослужат только патриархи и епископы (третий - воротят друг от друга лики священники; четвертый - и миряне присоединяются к демонстрации "истинного православия").

Если на литургии не поминается Вселенский патриарх - то причащаться можно. То есть если служит обычный греческий священник, поминающий только своего епископа, но не патриарха (у греков патриарха поминают только на епископской службе) - то можно причащаться. Проблема с Афоном. Это прямая епархия Варфоломея и там на каждой службе любой священник должен его поминать. Ну так в этом году уже два наших епископа умерли на Афоне, так что и нечего им туда ездить.

"Евхаристическое общение между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения", - пояснил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Беда в том, что основание для разрыва фантомное - приезд кпльских легатов в Киев.

Ладно бы, они хоть какое-то иерархическое действие совершили (служили литургии, рукоположили кого-то). Но раскол из-за простого приезда послов - это впервые.

Право хоть церковное, хоть светское не наказывает за намерение. Так что наш Синод сказал новое слово.

Типичный самострел. Какое тут каноническое право!

По этому праву священник, отказывающийся от сослужения с другим клириком без доказательства ереси последнего подлежит лишению сана. Другой канон говорит, что если ты обвиняешь другого, но не можешь доказать - наказание, что ты чаял для него, переходит на тебя.

А Иларион уже сегодня ляпнул про "папистскую ересь Стамбула".

То есть синод дал полный набор козырей Кплю для того, чтобы вычеркнуть нас вообще из канонического пространства."Мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристический общение". Именно это "мы" и возлагает всю нравственную и юридическую ответственность за раскол на наш Синод.

Зачем эта превентивная война? Почему именно сейчас? Ну назначил Кпль своих послов - этот ход был отыгран предыдущим заявлением нашего синода. За пару минувших дней ничего нового Кпль не предпринял.

Можно было бы просто порычать и показать зубки. Показать журналистам страшную грамоту о разрыве с подписями синодалов, но без даты или печати. Мол, вот на что мы готовы, если только Фанар перейдет красную черту... Но Фанар-то ее еще не пересек. Назначение послов никогда не было поводом для войны!

То есть ситуация как в осетинской войне 2008 года: проиграл тот, у кого не выдержали нервы и кто первый начал стрелять. Или, проще: пусть я убежден, что именно сегодня ночью меня будут грабить. Я сижу у окна с винтовкой и вижу на улице двух подозрительных прохожих. Если я начну стрелять - в нападении и убийстве признают меня.

Теперь же наш Синод дал Фанару очень сильный аргумент. Он получил право вообще не считать нас канонически значимой фигурой. И собрать другие Церкви в наш антигреческий "интеренационал" теперь станет сложнее. Убежден, даже пробормотав что-то в нашу поддержку или "призвав к диалогу", ни одна Поместная Церковь не вычеркнет Варфоломея из своих диптихов (то есть не повторит наш вызов). Значит, в самом серьезном вопросе мы останемся одни. С перспективой занять на мировой религиозной карте то же место, что и Армянская Церковь - стать организацией лишь одной нации.

Иларион обещал "жесткий ответ на вероломный и подлый план Кпля. Если свое черное дело они доведут до конца, мы полностью разорвем евхаристическое общение". В случае продолжения антиканонической деятельности Константинополя на территории Украинской православной церкви Московский патриархат, по словам митрополита, будет вынужден "полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархом"

Звучит впечатляюще: мы разорвем Христа... И еще печальное: мы первые перешли на язык войны (это слово тоже прозвучало в устах Илариона).

И, да, - это похоже на 1054-й.

Вот жили себе люди, работали, молились, растили детей. И вдруг поругались князья церкви (ну, чья там Болгария и т.п.). И даже если живя в своей Ирландии без интернета, ты об этом не знал - всё, ты оказался "вне Церкви Христовой". И если тебе не повезло помереть в 1053, то ты теперь уже не имеешь шанса попасть в рай. Все твои добрые дела и твоя вера обнулены. Ведь ты же по прежнему привычно пошел в свой приходской храм и принял причастие из рук священника, за пару тысяч километров от тебя уже объявленного безблагодатным. И значит, ты тоже стал еретиком и раскольником.

Сегодняшний самострел Синода заставляет скорбеть не об Украине, а о России. Это выстрел в будущее нашей страны. Синод в полном составе поспешил принять участие в рытье окопов по периметру страны. Принял участие в нагнетании военно-мобилизационной истерии. Это ядовитая атмосфера. Она разъедает наше будущее. И совесть. Ведь "на войне как на войне". Любые мифы и фейки хороши.

И еще печальное: в заявлении синода нет ничего позитивного. Никакой программы действий. Зарыться в землю и отстреливаться до последнего украинца. А как решать проблемы украинского раскола и разрастающейся унии? Сами не знаем и другим не дадим. Обошлись даже без былой "морковки" - мол, как-нибудь в благовремении дадим вам автокефалию. Ну вот в каждой строке этого Заявления видно, что московский Синод думает не об украинцах, не об их трудностях и жизненно-нравственных выборах, а о своем "престиже". Когда-то знаменитый польский гонор сделал Украину чужой для Речи Посполитой. Теперь на те же грабли наступает Москва".

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.