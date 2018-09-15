Что будет, если оставить мобильник на столе кафе, узнал житель Барановичей 5 15.09.2018, 8:59

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Похоже, в белорусских кафе телефон вообще лучше не доставать.

Мобильного телефона стоимостью 200 рублей лишился житель города Барановичи, отдыхавший в кафе на бульваре Хейнола вечером 11 сентября.

По сообщению официального представителя Барановичского ГОВД Анастасии Гурской, 21-летний горожанин был в летнем кафе, расположенном на бульваре Хейнола рядом с ночным клубом. На столе рядом с парнем лежал мобильный телефон. Стоило молодому человеку ненадолго выпустить мобильник из вида, как этим незамедлительно воспользовался злоумышленник, похитивший телефон прямо из-под носа владельца, пишет nashkraj.by.

– Сотрудника уголовного розыска и следственно-оперативной группе удалось установить, что кражу совершила 48-летняя жительница города Барановичи, – рассказала Анастасия Гурская.

Тот самый похищенный мобильник сотрудники милиции нашли у подозреваемой.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.