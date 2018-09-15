Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран

Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран9
- 15.09.2018, 9:02
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Нужно противостоять гибридной войне, которую ведет Путин.
Россия дестабилизирует обстановку во многих республиках бывшего СССР.
Об этом заявила канцлер ФРГ немецким военнослужащим, дислоцированным в Литве, пишет DW.com.
Россия дестабилизирует обстановку в Украине, Грузии, Армении, Молдове и Азербайджане.
"Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - сказала глава германского правительства.
Сегодня все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты, добавила Меркель. В качестве примера этому утверждению она назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдове и Азербайджане.
Подразделения бундесвера, расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия. К этой войне относятся и кибератаки, отметила Ангела Меркель.
В странах Балтии и Польше на ротационной основе в настоящее время размещены немногим более 4500 солдат и офицеров НАТО.