Глеб Павловский: Мы имеем идеальную ситуацию для обвинения уже России как государства 4 15.09.2018, 9:24

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Глеб Павловский

Фото: actualcomment.ru

Дело разведчика Сергея Скрипаля приведет к очень плохим последствиям для РФ.

Президент России Владимир Путин верит в свое умение менять реальность с помощью слов, поэтому сообщил о невиновности Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Такое мнение в эфире "Радио Свобода" выразил российский политолог Глеб Павловский.

"Это чудовищная глупость – лезть президенту в эту ситуацию в любом качестве и что-то объяснять по поводу этих людей... Следующей по рангу глупостью было вытаскивать этих людей и их демонстрировать. Независимо от того, мазали они ядом ручку или мазали другие. Все равно это подшивает лист в английское дело", – рассказал он.

Политолог напомнил, что весной в России открыли уголовное дело об отравлении Скрипалей, и Следственный комитет должен был немедленно допросить Петрова и Боширова.

"В итоге мы имеем идеальную ситуацию для обвинения уже России как государства в этой операции. Потому что речь идет о путанице, в которой уже явно лично замешан президент, он сам это сделал, а также государственное агентство. Эти люди верифицированы не кем-нибудь, они верифицированы официально демонстрацией в российском эфире. Так что мы можем только ждать последствий. И эти последствия будут плохими", – подытожил Павловский.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим агентом "Новичок" в марте 2018 года в британском Солсбери. Женщину выписали из больницы в апреле, а бывшего шпиона – в мае. Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России. Москва эту информацию отрицает.

5 сентября в прокуратуре Британии назвали имена подозреваемых в нападении на Скрипалей, это россияне Петров и Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

По данным издания The Sun, Петров и Боширов – не настоящие фамилии, при этом секретная служба Великобритании располагает подлинными данными этих людей.

5 сентября в МИД РФ заявили, что фото и имена Петрова и Боширова ничего им не говорят. Но 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России знают, кто такие Петров и Боширов. По словам главы Кремля, это обычные гражданские лица, они "сами появятся и о себе расскажут".

13 сентября российский пропагандистский телеканал Russia Today опубликовал интервью с Петровым и Бошировым. Они заявили, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию.