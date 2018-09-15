закрыть
15 сентября 2018, суббота, 11:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Глеб Павловский: Мы имеем идеальную ситуацию для обвинения уже России как государства

4
  • 15.09.2018, 9:24
  • 3,323
Глеб Павловский
Фото: actualcomment.ru

Дело разведчика Сергея Скрипаля приведет к очень плохим последствиям для РФ.

Президент России Владимир Путин верит в свое умение менять реальность с помощью слов, поэтому сообщил о невиновности Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Такое мнение в эфире "Радио Свобода" выразил российский политолог Глеб Павловский.

"Это чудовищная глупость – лезть президенту в эту ситуацию в любом качестве и что-то объяснять по поводу этих людей... Следующей по рангу глупостью было вытаскивать этих людей и их демонстрировать. Независимо от того, мазали они ядом ручку или мазали другие. Все равно это подшивает лист в английское дело", – рассказал он.

Политолог напомнил, что весной в России открыли уголовное дело об отравлении Скрипалей, и Следственный комитет должен был немедленно допросить Петрова и Боширова.

"В итоге мы имеем идеальную ситуацию для обвинения уже России как государства в этой операции. Потому что речь идет о путанице, в которой уже явно лично замешан президент, он сам это сделал, а также государственное агентство. Эти люди верифицированы не кем-нибудь, они верифицированы официально демонстрацией в российском эфире. Так что мы можем только ждать последствий. И эти последствия будут плохими", – подытожил Павловский.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим агентом "Новичок" в марте 2018 года в британском Солсбери. Женщину выписали из больницы в апреле, а бывшего шпиона – в мае. Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России. Москва эту информацию отрицает.

5 сентября в прокуратуре Британии назвали имена подозреваемых в нападении на Скрипалей, это россияне Петров и Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

По данным издания The Sun, Петров и Боширов – не настоящие фамилии, при этом секретная служба Великобритании располагает подлинными данными этих людей.

5 сентября в МИД РФ заявили, что фото и имена Петрова и Боширова ничего им не говорят. Но 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России знают, кто такие Петров и Боширов. По словам главы Кремля, это обычные гражданские лица, они "сами появятся и о себе расскажут". 

13 сентября российский пропагандистский телеканал Russia Today опубликовал интервью с Петровым и Бошировым. Они заявили, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию.


популярное за неделю

Мнение

Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников