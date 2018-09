Огромные волны, затопленные города и люди в ловушке: кадры урагана «Флоренс» в США

На восточном побережье США бушует самый мощный в этом сезоне ураган «Флоренс».

Разрушительная стихия уже забрала несколько человеческих жизней.

Мощная буря обрушилась в пятницу, 14 сентября, на штат Северная Каролина, передает Час Пик.

Более 1,5 миллионов человек были эвакуированы из прибрежной зоны, однако спастись удалось не всем. На данный момент американские СМИ сообщают о 5 погибших: мать и сын погибли из-за падения дерева на их дом, мужчину ударило током, еще одна женщина скончалась от сердечного приступа, поскольку медики не успели до нее добраться.

У берега бушуют 3-метровые волны, а обильные дожди спровоцировали выход рек из берегов. В результате множество домов затопило, и некоторые люди оказались в ловушке в собственных жилищах. В сети обнародовали жуткие кадры, как волны плещутся прямо внутри помещения.

Flooding along the coast of North Carolina, US under the effects of Hurricane Florence! This video is from Belhaven. A storm surge of 3 meters is being reported. Report via The storm Europe pic.twitter.com/226tbp7ATt — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 14 сентября 2018 г.