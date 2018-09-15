Граждане Сирии и Египта пытались пройти границу Беларуси с ноутбуком вместо паспортов 15.09.2018, 9:42

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Пограничникам они объяснили, что хотели попасть в Польшу в поисках лучшей жизни.

Сложно представить, о чем думали граждане Сирии и Египта, когда отправлялись на белорусско-польскую границу без документов. Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, на пропускном пункте в Пружанском районе – а точнее, в 800 метрах от самой границы – погранотряд задержал гражданина Сирии и гражданина Египта. Мужчины объяснили белорусским пограничникам, что собираются в Польшу. Но в обход официального пункта пропуска. Сначала в Польшу, а затем и дальше в Европу – за лучшей жизнью.

Но почему в обход официального пункта пропуска? Дело в том, что у мужчин не было с собой паспортов. И вообще не было документов, удостоверяющих личность. С собой был только ноутбук, в котором был файл с копией страниц паспорта египтянина.

Граждан Сирии и Египта задержали, поместили в ИВС Брестской погранслужбы. В отношении них начат административный процесс за нарушение пограничного режима, попытку незаконного пересечения границы и нарушения правил пребывания. Грозит им депортация и запрет въезда в Беларусь на 5 лет.