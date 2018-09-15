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Арина Соболенко победила в номинации «Прорыв месяца» по версии WTA

  • 15.09.2018, 11:07

Белорусская теннисистка занимает 20-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации.

Белоруска Арина Соболенко победила в номинации "Прорыв месяца" в августе по версии Всемирной теннисной ассоциации (WTA), сообщает БелТА.

В голосовании первая ракетка Беларуси опередила Анастасию Севастову из Латвии и украинку Лесю Цуренко. В прошлом месяце Арина Соболенко добилась победы на представительном турнире в Нью-Хейвене, обыграв игроков первой десятки рейтинга, а на открытом чемпионате США дошла до 1/8 финала, где проиграла Наоми Осаке. Японская теннисистка благодаря сенсационной победе на US Open признана игроком августа по версии WTA.

Благодаря успешному выступлению Арина Соболенко занимает 20-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации.


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