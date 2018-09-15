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Столтенберг: НАТО не отступит перед Россией, Грузия станет членом Альянса

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  • 15.09.2018, 12:16
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Йенс Столтенберг
Фото: charter97.org

Североатлантический Альянс не намерен отступать перед напором Российской Федерации.

Как передает "Голос Америки", об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности.

"Для нас нет противоречия в том, чтобы быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога", – заявил Столтенберг во время выступления в исследовательском центре Фонд "Наследие".

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не заинтересован в конфронтации, отметив, что Москва "готова использовать военную силу против соседей".

"Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону – впервые после окончания "холодной войны"", - сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что видит немного признаков того, что Россия снижает активность в этом направлении.

"Мы видели, как они использовали медиа и социальные медиа, дезинформацию, пытаясь оказать влияние на политические процессы в различных европейских государствах", - отметил он.

Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса: "Грузия станет членом НАТО".


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