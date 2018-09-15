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Украина обвинила пограничный катер РФ в провокации в Азовском море

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  • 15.09.2018, 12:52
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Фото: twitter

Российский катер совершал опасные маневры.

В Азовском море российский катер совершил опасный маневр вблизи катера украинской Морской охраны, сообщает Пограничная служба Украины в пятницу, 14 сентября. Экипаж пограничной службы ФСБ России, как утверждает украинское ведомство, нарушил требования Международных правил предупреждения столкновения судов в море и пытался создать провокационные действия.

Катер Мариупольского отряда Морской охраны обнаружил российский пограничный сторожевой катер типа "Мангуст" в районе Долгой косы. Экипаж российского катера сообщил, что следует "по заданию", однако после этого изменил курс и отправился в направлении украинского катера, приблизившись к нему на несколько метров и совершая при этом опасные маневры, сообщает погранслужба Украины.

"Россиянам порекомендовали изменить курс, на что они снова ответили опасным маневром, создавая опасные условия для навигации", - утверждает ведомство, поясняя, что впоследствии российский катер изменил направление движения.


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