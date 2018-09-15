Запрет диктатуры 3 Олег Ухин, kasparov.ru

15.09.2018, 13:14

1,955

Специфика истории требует включения в Конституцию сильнейшего противоядия от узурпации власти.

Диктатура «привлекательна». Монополия на власть открывает шансы для безграничного обогащения. Не нужно создавать Айфон, не требуется образования, таланта и трудолюбия – важно лишь оказаться поближе к диктатору и «влиться в систему». Диктатура, как правило, распределяет богатства среди ближайшего окружения, но требует лояльности и защиты диктатуры. Последователи диктатуры по большей части циники – они готовы лгать, воровать и совершать любые преступления.

Диктатура быстро находит последователей, так как они, за исключением, может быть ближайшего окружения диктатора, практически не рискуют. Сотни тысяч мелких бенефициаров режима – мэры, губернаторы, прокуроры, судьи, депутаты прикормленные бизнесмены, офицеры, омоновцы и их семьи – разбегутся, унося наворованное, при первых же признаках крушения режима. Кто-то уедет за рубеж, кто-то останется. Но большинство будет жить в богатстве и достатке.

Гражданское общество постоянно будет находиться под угрозой быть изнасилованным диктатурой, если не будет применен надежный механизм, который сделает диктатуру невыгодной.

В Конституции будущей России должен быть выделен целый раздел, определяющий защиту общества от диктатуры. Диктатор должен стать токсичной фигурой, а любые выгоды, получаемые от диктаторского режима должны стать чрезвычайно опасными.

Один из разделов Конституции новой России:

...

Запрет диктатуры

Если сплоченная группа людей принуждением, ограничением свобод, подкупом или обманом подчиняет себе Государство – это диктатура. Диктатура – незаконна.

Граждане, получившие властные полномочия от диктатуры включаются в диктатуру.

Любые законы, распоряжения и сделкидДиктатуры – ничтожны.

...

Эту Конституционную норму нужно трактовать так: «Любая сделка с диктатором и его окружением ничтожна. Любые распоряжения Диктатуры – ничтожны. Диктатор и его окружение – токсичны. Любой гражданин, принимающий властные полномочия от Диктатуры включается в диктатуру и становится токсичным".

Данный подход делает крайне опасным сотрудничество с диктатурой, но главное – делает опасной ту выгоду, которую можно извлечь из обслуживания диктаторы. Любые сделки с диктатурой становятся рискованными, любые указы диктатора потребуют пересмотра, но это крайне логично – если диктатура запрещена, то все сделки с диктатурой должны быть аннулированы, а активы, полученные из рук диктатуры должны быть возвращены государству.

Специфика истории России требует включения в ее конституцию сильнейшего противоядия от узурпации власти. Возможно, читатели предложат другие идеи, но и текущий вариант – компактен, понятен и, как мне кажется, эффективен.

Олег Ухин, kasparov.ru