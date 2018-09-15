В российской тюрьме избили украинского политзаключенного Владимира Балуха 4 15.09.2018, 13:28

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Владимир Балух

Поводом избиения стал отказ подчиниться требованию стать на колени.

Украинского активиста Владимира Балуха избили представители администрации СИЗО в оккупированном Симферополе, после побоев он чувствует себя плохо. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии интернет-изданию "Гордон" заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз.

По словам его источников, 14 сентября в камеру к Балуху зашел начальник симферопольского Следственного изолятора №1 Сергей Бережной с другими сотрудниками, они потребовали навести порядок в камере.

"Потребовали с оскорблениями, угрожали, что скоро отправят по этапу. Балух отказался, ему пригрозили "ямой" (карцером. – Прим.). Началась словесная перепалка, потому что администрация СИЗО недовольна проукраинской позицией Балуха. После перепалки его повели "на яму", но по пути завели в каптерку, потребовали стать на колени. Он наотрез в жесткой форме отказался. За это его уложили на пол, надели наручники сзади, за спиной, и избили. Били в область печени, по спине и голове", – сообщил Чийгоз.

После избиения активиста "на яму" не рискнули отвести", составив протокол, вернули обратно в камеру, отметил зампредседателя Меджлиса.

"Пока его избивали, так называемые козлы (заключенные, открыто сотрудничающие с администрацией изолятора или колонии. – Прим.) сделали уборку в камере, а сотрудница СИЗО сфотографировала уже убранную камеру. Что это означает? Обычно когда в камере делают уборку и фотографируют – это либо потому, что кто-то из Москвы потребовал снимки, либо "гости" приедут, то есть какое-то важное начальство, которому надо показать, что Балух содержится в нормальных условиях", – рассказал Чийгоз.

По информации из Симферополя, у Балуха, который продолжает голодовку, после инцидента сильно болит печень и голова.

"Что с ним дальше будет – мы не знаем. Врач его не осматривал, адвокаты и правозащитники смогут попытаться его увидеть только завтра. Не уверен, что их допустят", – добавил замглавы Меджлиса.

Фермер из Раздольненского района Крыма Владимир Балух был задержан после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что «активист его избил». По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку. После месяца полного отказа от пищи, чтобы избежать насильственного кормления, украинец согласился ежедневно употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50–70 грамм сухарей из черного хлеба и чай с медом). За время голодовки Балух потерял более 30 кг.