Ричард Хаас: Цену агрессии для Путина нужно повысить 1 15.09.2018, 13:46

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Ричард Хаас

Давление на Россию и Путина должно усилиться.

Снижение энергетической зависимости от России должно стать приоритетом для Запада. Как пишет liga.net, oб этом сообщил президент Совета США по международным отношениям Ричард Хаас на 15 ежегодной встрече YES – Ялтинской европейской стратегии.

"Нужна траектория уменьшения энергетической зависимости от России", - подчеркнул Хаас.

Он отметил, что в целом Запад должен повысить для президента РФ Путина цену агрессии против Украины одновременно по трем пунктам. Во-первых, санкции должны сохраняться и усиливаться.

Во-вторых, должна работать дипломатия. "Нужно доносить до российского населения, сколько было потрачено на Грузию и Украину, денег, которые можно было можно потратить внутри страны (РФ - ред.), сколько солдат погибло", - объяснил Хаас.

В-третьих, нужно усилить поддержку Украины в условиях, когда о вступлении в НАТО говорить рано.

Кроме того, по мнению Хааса, Запад нуждается в эффективном планировании на военном уровне ввиду усиливающейся агрессии России. "Да, мы не видим российские танки на границе (Альянса - ред.), но мы видим, что происходит в Украине и Грузии", - отметил он.