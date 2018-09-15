В минском магазине килограмм окорока продают дороже $58

В минском магазине килограмм окорока продают дороже $5813
- 15.09.2018, 13:54
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Цены в столичных магазинах шокируют.
В одном из столичных гипермаркетов можно купить деликатесы, которые не каждому по карману, пишет tut.by.
К примеру, 46 граммов испанского хамона в вакуумной упаковке стоят 5 рублей 37 копеек, а за килограмм — 116 рублей 70 копеек.
Хамон — это не единственный дорогой продукт на полке.
Рядом лежит испанская ветчина из говядины за 96 рублей 58 копеек и два вида салями — за 69 рублей 34 копейки и за 66 рублей 34 копейки.