Неуместная и бесполезная Москва 2 Павел Баев, «Новое время»

15.09.2018, 14:17

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Азиатские государства не заинтересованы в том, чтобы прийти Росси на помощь.

Ежегодный Восточный экономический форум, который проводит РФ, начался во вторник (11-13 сентября) во Владивостоке. Президент РФ Путин прибыл туда, чтобы поприветствовать лидеров Китая, Японии, Монголии и Южной Кореи.

Эта тщательно подготовленная церемония должна помочь ему снять нарастающую напряженность в отношениях с Западом, а также после трудных переговоров в Тегеране с президентами Ирана Хасаном Рухани и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Да, китайский президент Си Цзиньпин и другие первые лица Азии могут сделать вид, что они никогда не слышали о «деле Скрипаля» и что их слабо интересует новая эскалация в Сирии. Но все же им есть о чем беспокоиться: поведение РФ под давлением санкций Запада. Этот вопрос останется актуальным, даже если Япония откажется принимать в них участие: она показывает, что релаксация возможна, если Москва проявит гибкость в отношении тупиковой проблемы Южных Курильских островов.

Азиатских политиков и инвесторов больше всего интересует состояние экономики. Уверения Путина в том, что у РФ есть новые источники роста, для них так же «убедительны», как и для 50-летних граждан РФ, которые больше всего пострадали от запланированного увеличения пенсионного возраста. Между тем, российский рубль сильно упал в преддверии новых санкций: Кремль уверенно отрицает новые доказательства, представленные премьер-министром Британии Терезой Мей, о запутанной операции российской военной разведки (ГРУ) по отравлению своего бывшего офицера Сергея Скрипаля и его дочери.

Стабильные цены на нефть не могут стабилизировать финансовые рынки РФ: оценки рисков продолжают расти. Даже китайские бизнес-власти, у которых, как правило, самое завидное положение на шоу-торгах во Владивостоке, могут только догадываться, кто из их российских собеседников станет следующей мишенью новых санкций. И хотя со стороны политический процесс в Штатах может казаться дезорганизованным, новые карательные меры против России следуют по графику растревоженного Вашингтона.

Одно из конкурентных преимуществ России на мировом рынке – ее космическая программа. Но Путин не смог произвести впечатление на своих гостей работой недавно построенного космодрома «Восточный»: наибольшую известность ему принесли не полеты в космос, а непомерное казнокрадство. Кремлевский лидер потребовал прогресса в разработке новой тяжелой космической ракеты «Ангары». Однако у Центра имени Хруничева, который ведет и продвигает этот проект, крупные финансовые проблемы. Назначения главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, бывшего замминистра космической промышленности, куда более известного пафосной риторикой, чем управленческими навыками, только деморализовало отрасль и принесло еще больше беспорядка. Мнение Рогозина о том, что недавняя утечка воздуха на Международной космической станции вызвана преднамеренным воздействием извне, стало поводом для насмешек.

Свои претензии на сохранение статуса «великой державы» РФ сегодня поддерживает разве что военной мощью, которую Москва в настоящее время задействует в конкурентном Азиатско-Тихоокеанский регионе. Проведение стратегических учений «Восток-2018» совпали с форумом во Владивостоке: чтобы Путин мог демонстрировать силу сразу же после того, как гости его покинут. Эти массовые военные игры позиционировались как крупнейшие со времен пика «холодной войны». Однако их реальный масштаб не может приблизиться к невероятной численности в 300 000 человек: почти треть от общей численности ВС РФ. В стране не хватит материально-технической базы для того, чтобы быстро переместить достаточно много батальонов с главного театра действий на Западе – там Москва с тревогой наблюдает за учениями НАТО Trident Juncture 2018. Уникальная особенность учений «Восток-2018» – в них принимают участие 3000 военнослужащих и 30 самолетов народно-освободительной армии: что должно символизировать новый апогей в российско-китайском стратегическом партнерстве.

Однако на практике, эти раздутые отношения не так просты. Пекин вместе с Вашингтоном пытались наладить кризис в Северной Корее: мнению Москвы в этом вопросе внимания почти не уделялось. И в настоящее время Си Цзиньпин стремится манипулировать этим кризисом, чтобы повлиять на ход торговой войны Китая с США, в которой Россия является наблюдателем: без особой роли. У Путина есть основания ожидать, что эскалация напряженности между Китаем и США увеличит свободу для его маневра. Но его также не устраивает растущая зависимость от решений, принятых в Китае: особенно потому, что политика суда Си остается для него тайной.

Россия подозрительно и со скепсисом относится к грандиозной домашней игре Си: особенно – программе «Один пояс – один путь», расценивая ее как ползучее и дорогое наращивание господства Китая в мире. РФ заинтересована в инвестировании в Дальний Восток – на него Пекин имеет мало стратегических планов. А вот Арктика, которую РФ считает регионом ключевого геополитического значения, все больше интересует Китай. Пекин не волнуют планы Путина по строительству газопроводов из еще необработанных сибирских месторождений на Юге; вместо этого, Китай инвестировал в увеличение проектов сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Ямал. В результате рыночная капитализация «Новатэка», владельцы которого – лояльные Путину Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон, возросла: теперь она выше, чем у государственного «Газпрома», который тянут вниз непомерные расходы и плохой менеджмент.

Экономический форум во Владивостоке может помочь Кремлю продемонстрировать, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе РФ не изолирована. Но от этого у Путина не появится необходимых рычагов влияния на конкурентные политические цели, которые формируют куда более динамичные силы этого региона. Россия непривлекательна даже как объект экономической конкуренции. И в тонких дипломатических маневрах вокруг многочисленных региональных конфликтов Москва либо неуместна, либо бесполезна. Ее военную мощь нельзя превратить в полезный политический инструмент: в первую очередь, потому что она уже перенапряжена от Арктики к Сирии – с тлеющей военной зоной в украинском Донбассе посередине. А из-за ухудшения отношений с США, которое в ближайшее время будет нарастать, конфронтация России с Западом будет увеличиваться. И азиатские государства не заинтересованы в том, чтобы прийти Росси на помощь.

Павел Баев, политолог, профессор Института исследований мира (Осло), «Новое время»