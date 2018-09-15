Видеофакт: В Барановичах ливень затопил подъезд с пятого по первый этаж

Видеофакт: В Барановичах ливень затопил подъезд с пятого по первый этаж3
- 15.09.2018, 14:27
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Две недели назад в этом доме начался ремонт крыши.
В редакцию intex-press.by обратилась Наталья, жительница дома №24 на улице Промышленной в Барановичах. Она рассказала, что утром 15 сентября по стенам и лестнице третьего подъезда начала стекать вода.
По словам женщины, две недели назад в этом доме начался ремонт крыши.
– Проблемы возникли уже в начале прошлой недели, когда неожиданно пошел дождь. Тогда подъезд полностью затопило, – рассказывает женщина.
Как только подъезд просох, снова пошли дожди.
– Вчера моросило, и у нас все было нормально. А когда с утра начался ливень, наш подъезд будто ушел под воду. Ремонт еще не закончили, но я думаю, рабочие плохо сделали ливневку, потому что вода с нее течет не на улицу, а в подъезд, – рассказывает женщина.
По ее словам, рабочие, которые ремонтируют крышу, уже приехали к дому и пытаются вычерпать воду.
Попала ли вода в квартиры, неизвестно: многие жильцы уехали на выходные.