Профсоюз РЭП освободил продавца из контрактного «капкана» 15.09.2018, 15:34

Виктория Левкевич добилась от минского магазина увольнения по соглашению сторон.

Жительница Барановичей, член профсоюза РЭП Виктория Левкевич устроилась на работу в Минске в ЗАО «Юнифуд» (торговая марка – «Алми») оператором ЭВМ 1 июля 2018 года, сообщает сайт praca-by.info.

Контракт с ней заключен до 30 июня 2019 года. С 4 июля девушка решила уволиться из магазина и обратилась в администрацию с заявлением об увольнении по соглашению сторон: девушка нашла новую работу по месту жительства – в Барановичах. Кроме того, ее отец является инвалидом 2-й группы и требует постоянного ухода. Администрация магазина выразила готовность уволить девушку только за прогулы. Профсоюзу РЭП пришлось обращаться за содействием к директору ЗАО «Юнифуд» Александра Зарибко.

В результате администрация магазина «Алми» решила уволить Викторию Левкевич по соглашению сторон.

- В качестве примера приведу увольнение охранника из сетевого магазина «Белмаркет» в Минске: увольнения мы добились за два дня, - говорит юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков. - В случае с «Алми» процесс занял более семи дней, и потребовалось гораздо больше усилий. Но результаты радуют. Это не первый инцидент с торговой сетью «Алми», надеемся, в последующем подобные вопросы будут решаться более оперативно.