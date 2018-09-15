Топливо подорожает в 16-ый раз за год 1 15.09.2018, 16:12

С завтрашнего дня в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на «Белнефтехим».

— С учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию политики, направленной на поэтапное повышение цен на автомобильное топливо, — рассказали в «Белнефтехиме».

В ведомстве сообщили, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 16 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 35 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 43 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 64 копейки, ДТ — 1 рубль 43 копейки.

Это шестнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 9 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.