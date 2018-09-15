В США бушует ураган «Флоренс» 15.09.2018, 16:02

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Есть погибшие.

На восточное побережье США вчера обрушился ураган "Флоренс". Ранее "Флоренс" классифицировали как ураган третьей категории (скорость ветра достигала 50 м/с), сейчас его сила уменьшилась до тропического шторма (скорость ветра до 33 м/с), пишет gordonua.com.

Метеоролог Райан Мо в своем Twittere накануне написал: "Ожидается, что "Флоренс" прольет на территорию США 18 трлн галлонов воды (около 68 млрд тонн)". На данный момент более 800 тыс. человек в Северной Каролине остается без электричества. Около 20 тыс. человек находится сейчас в специально оборудованных убежищах, где пробудут до завершения урагана. На данный момент известно о пяти погибших.