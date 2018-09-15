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Порошенко: Россия хочет оккупировать Азовское море «по крымскому сценарию»

  • 15.09.2018, 16:24

Украина начинает дело против РФ в международной постоянной палате третейского суда.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью The Washington Post заявил, что целью России является оккупация Азовского моря так же, как она оккупировала Крым, сообщает «Новое время».

"Цель России - оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и начинаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда", - отметил Порошенко.

Он добавил, что в Украины есть четкий правовой статус в Азовском море.

"Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины - Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент - санкции. Они останавливают рост ВВП России, они останавливают повышение уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит слишком высокую цену за санкции, которые могут содержать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию", - отметил Порошенко.

Напомним, 13 сентября российские силовики устроили очередную провокацию, направленную против украинских пограничников в Азовском море.

Россия начала устраивать провокации в Азовском море с апреля 2018 года, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.


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