закрыть
15 сентября 2018, суббота, 17:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Журналисты нашли еще одно доказательство работы Петрова на Минобороны РФ

1
  • 15.09.2018, 16:40
  • 1,939

Журналисты позвонили по телефонному номеру из документов Федеральной миграционной службы России.

Журналист Патрик Ривел из ABC News и его коллега Оливер Кэррол из Independent позвонили по телефонному номеру из документов Федеральной миграционной службы России на имя Александра Петрова, которого подозревают в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Корреспондентам ответили, что это номер Министерства обороны РФ, пишет «Новое время».

Кэррол написал в Twitter, что собеседник повесил трубку после вопроса, работал ли Александр Петров в ведомстве.

Оливер Кэррол: "Только что позвонил по этому самому номеру - человек на том конце линии подтвердил, что это номер приемной Минобороны. Работал ли у них Петров? - Повесил трубку".

Патрик Ривел: "Я позвонил по номеру телефона …, который «Новая газета» называет номером Минобороны. Человек, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство".

Ранее Команда независимых расследователей The Bellingcat совместно с российским изданием The Insider нашли ряд подтверждений, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Среди них - справка ФМС на имя одного из подозреваемых Александра Петрова, в которой указан телефон: 195-79-66. По данным журналистов российского издания «Новая газета», этот номер относится к Хорошевскому району Москвы, в котором находится штаб Главного разведывательного управления Минобороны России.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Обоим удалось выжить. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".


популярное за неделю

Мнение

Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников