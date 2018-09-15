Журналисты нашли еще одно доказательство работы Петрова на Минобороны РФ 1 15.09.2018, 16:40

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Журналисты позвонили по телефонному номеру из документов Федеральной миграционной службы России.

Журналист Патрик Ривел из ABC News и его коллега Оливер Кэррол из Independent позвонили по телефонному номеру из документов Федеральной миграционной службы России на имя Александра Петрова, которого подозревают в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Корреспондентам ответили, что это номер Министерства обороны РФ, пишет «Новое время».

Кэррол написал в Twitter, что собеседник повесил трубку после вопроса, работал ли Александр Петров в ведомстве.

Оливер Кэррол: "Только что позвонил по этому самому номеру - человек на том конце линии подтвердил, что это номер приемной Минобороны. Работал ли у них Петров? - Повесил трубку".

Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? -- hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk — Oliver Carroll (@olliecarroll) 15 сентября 2018 г.

Патрик Ривел: "Я позвонил по номеру телефона …, который «Новая газета» называет номером Минобороны. Человек, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство".

I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.

Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI — Patrick Reevell (@Reevellp) 15 сентября 2018 г.

Ранее Команда независимых расследователей The Bellingcat совместно с российским изданием The Insider нашли ряд подтверждений, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Среди них - справка ФМС на имя одного из подозреваемых Александра Петрова, в которой указан телефон: 195-79-66. По данным журналистов российского издания «Новая газета», этот номер относится к Хорошевскому району Москвы, в котором находится штаб Главного разведывательного управления Минобороны России.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Обоим удалось выжить. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".