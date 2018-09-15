Андерс Аслунд: Путин и его люди крадут по $15-20 миллиардов в год 6 15.09.2018, 17:04

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Андерс Аслунд

Шведский экономист о запасе прочности режима в России.

Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд во время ежегодной конференции Ялтинской Европейской Стратегии (YES), которую организовал Фонд Виктора Пинчука, рассказал "Апострофу", сколько Кремль тратит на военные кампании на Донбассе и в Сирии и как такие траты могут сказаться на прочности режима в России.

- Сегодня Крым кажется забытым вопросом. Мы должны ждать изменения режима в России для его решения?

- В принципе надо ждать изменения режима в России, раньше этого не будет. Они почти совсем закрыли доступ к Крыму. Экономически там очень тяжело что-либо делать на полуострове.

- В каком состоянии крымская экономика? Какова реальная цена его содержания?

- Крым стоит государственному бюджету 2 миллиарда долларов в год. Понятно, что Россия не может уменьшить размеры фондов для Крыма. Что интересно – украинские предприятия судятся с Россией в международных судах Гааге на основе соглашения об инвестициях, которое Украина и Россия ратифицировали в 1998 году. Это сильный документ. Мы уже видели, что первая группа маленьких предприятий выиграла 189 миллионов долларов. "Нафтогаз" требует 7 миллиардов долларов, разные предприятия Рината Ахметова – миллиард долларов, столько же – "Ощадбанк". В целом Украина требует больше 10 миллиардов долларов по восьми делам в Гааге. Такой арбитраж стоит достаточно дорого. Судебный процесс недешевый, по похоже на то, что украинские предприятия победят.

- Но Россия может и не заплатить…

- Тогда можно забрать российские ресурсы за рубежом благодаря Нью-Йоркской конвенции 1958года (Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений). Здесь у Украины очень сильная позиция. Россия об этом не подумала. Во-первых, Россия взяла ответственность за Крым, а во-вторых, они официально конфисковали эти предприятия, а в-третьих, есть это двустороннее соглашение, которое подписали Украина и Россия. Они не думали об экономических последствиях.

- Содержать Крым и спонсировать Донбасс, вести сирийскую кампанию очень дорого, кроме того, есть еще дотации для других оккупированных Россией территорий. Последние тенденции в экономике – минимальный рост, пенсионная реформа – это свидетельство того, что приближается момент, когда, скажем, они не смогут позволить себе тратить деньги на Донбасс?

- Да, я думаю, это реально. О Крыме так не скажут, а вот о Донбассе – возможно. По моим оценкам, военные действия стоят приблизительно 3-4% от российского ВВП. Это значит, что пока Россия будет продолжать кампании в Украине и Сирии у нее не будет экономического роста, по крайней мере, не более 1% или около того. Если мы говорим о цифрах, то Россия повысила военные расходы на 2% ВВП с 2008 года по 2016-й. Это во-первых. Далее, 2 миллиарда долларов в год отнимает Крым, еще столько же – для Донбасса, 0,3% ВВП. Это гражданские расходы. Кроме того, финансовые санкции обходятся в 0,7-1,5%. В сумме это 45-60 миллиардов долларов в год. Это половина ВВП Украины и 3-4% ВВП России.

Вопрос в следующем: Россия хочет войны или реформ и экономического роста. Ответ очевиден. Но в таком случае Владимиру Путину нужны маленькие победоносные войны. Как их финансировать? На 2% повысили НДС, также проводят пенсионную реформу. Это прямое перераспределение от народонаселения в пользу маленьких элит силовиков и клептократов.

- То есть как военный коммунизм?

- Почти. Не коммунизм – военный капитализм.

- Как вы оцениваете имеющийся сейчас у России запас прочности?

- Очевидно, что Путин не хочет никаких реформ и экономического роста. Ему нужна макроэкономическая стабильность, чего нет. И еще он хочет украсть столько, сколько возможно. Но это вариант, которого не хватит надолго.

- Имеете в виду отмывание денег?

- Например, когда трубы для "Газпрома" производят Ротенберги или Тимченко.

- Когда фирмы-прокладки перепродают товар одна другой по завышенной стоимости?

- Да, откаты составляют до 50% стоимости этих проектов. Конечно, Путин включен в это. По моим оценкам, эти люди, группа Путина с Ротенбергами, Ковальчук, Тимченко, крадут по 15-20 миллиардов долларов в год. Это просто бандитский режим.

- По идее, никакой режим, тем более бандитский, не может существовать вечно. Когда нынешняя экономическая политика может возыметь какие-то политические последствия?

- Но Советский Союз просуществовал довольно долго. Плохая система может существовать длительное время, можно посмотреть на примеры Роберта Мугабе, который сломал экономику Зимбабве, Уго Чавес, а теперь Николас Мадуро продолжают делать это с Венесуэлой. Ее ВВП за три года снизился на 50%, но он до сих пор у власти.

- Как по-вашему, "Северный поток-2" – это политический проект?

- Конечно.

- Есть кто-то, кому он выгоден экономически?

- Тем, кто производит трубы, например, это Ротенберги и Тимченко. Им надо больше денег, это понятно. Путин также зарабатывает деньги таким образом, это выгодно для больших предприятий, которые входят в этот консорциум, ведь они получают дешевый газ и имеют больше власти на рынке – они могут повысить цены, и тогда это будет уже олигополия, а не свободный рынок.