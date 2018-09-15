«Часто наниматели пытаются скрыть травму» 15.09.2018, 17:16

Леонид Судаленко

Как получить компенсацию после повреждения на работе.

За первую половину этого года в Беларуси погибло 70 работников, при этом 343 человека получили тяжелые повреждения. «Очень часто наниматели пытаются скрыть производственные травмы. Например, уговаривают работника написать на этот день заявление на отгул», — объясняет правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко. Tut.by разбирался вместе с правозащитником, как не остаться без положенных выплат после несчастного случая.

Для сравнения: за первое полугодие 2017-го в результате несчастных случаев на производстве погибло 58 работников и 276 человек получили тяжелые производственные травмы.

Основной травмирующий фактор гибели людей на производстве в первом полугодии 2018 года — воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей. Так пострадал каждый четвертый из числа смертельно травмированных.

Средний возраст погибших на производстве в первом полугодии текущего года составил 46 лет, потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы, — 44 года (в аналогичном периоде прошлого года — соответственно 45 и 43 года). Наименьший возраст погибших на производстве составил 25 лет, наибольший — 62 года, потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы, — 16 лет и 76 лет соответственно.

Что считается производственной травмой и можно ли травмироваться в офисе

Работники повреждаются не только у станка на заводе. Можно покалечить себя скрепкой или наткнуться в офисе на острый предмет. Перелом ноги из-за падения с лестницы также будет считаться производственной травмой. В целом ее главный признак — нахождение сотрудника в рабочее время на рабочем месте.

— Это не только станок в цехе или угол с офисным столом, а вся территория предприятия или компании. Если человек будет трудиться в выходной день по своей инициативе и с ним что-то случится, такая травма не считается производственной — она произошла в нерабочее время.

Командировка также является рабочим местом, а вот уже путь на работу и обратно таковым не считается — условно говоря, в зачет идет секунда, после которой человек перешагнул заводскую проходную или входную дверь фирмы.

Что нужно сразу сделать, если получил травму на работе

Когда человек травмируется, первым делом ему вызывают скорую и увозят в поликлинику или больницу. Здесь не играет роли, что пострадавший покидает непосредственное рабочее место, — именно на приеме у врача важно заявить, что травма не бытовая, а производственная.

Также важно записать контактные данные свидетелей — они понадобятся в случаях, когда во время расследования появляются конфликты с нанимателем.

— Очень часто возникают случаи, когда наниматели пытаются скрыть производственную травму. Например, уговаривают работника написать на этот день заявление на отгул, — объясняет Леонид Судаленко.

Как получить компенсацию

Документы для компенсации собирает работник или его родственники. Первое, что получают, — листок нетрудоспособности. МРЭК устанавливает, позволяет ли человеку работать его состояние здоровья.

Также нужен акт от работодателя о несчастном случае на производстве по форме Н-1. Стоит сделать несколько копий, чтобы точно его не потерять, — это самая важная бумага при получении денежной компенсации. Прежде чем выдать документ, наниматель обязан сообщить о несчастном случае в Департамент государственной инспекции труда. Там в течение месяца проводят расследование — если травма закончилось смертью работника или оказалась достаточно серьезной, возбуждают уголовное дело.

С медицинским заключением и актом о несчастном случае работник обращается в страховую компанию по месту жительства, где он получает единовременную выплату. Там же решается вопрос будущих ежемесячных платежей.

Полный список документов специального расследования опубликован на сайте Минтруда. Он включает в себя заключение государственного инспектора труда о несчастном случае, акт формы Н-1, протокол осмотра места происшествия и его фотоснимки, протоколы всевозможных опросов, и другие документы.

Какие бывают выплаты

— Суммы компенсации разнятся, и они прямо зависят от степени утраты трудоспособности. Можно упасть, получить ушиб плеча и через две недели выздороветь без последствий. Другое дело, когда человек отрезал пилой руку, и в результате не способен продолжать трудовую и общественную деятельность, — объясняет Леонид Судаленко.

Есть несколько видов выплат, которые зависят от тяжести травмы и степени утраты трудоспособности. Например, это может быть ежемесячное пособие работнику, который больше не способен трудиться.

— На гомельском химзаводе работник Александр Климов упал с шести метров, после чего у него возник разрыв лонного сочленения. Мужчине оформили третью группу инвалидности. В итоге человек получил единовременную выплату в семь тысяч долларов, а также ежемесячную пожизненную пенсию в 180 рублей, — рассказывает правозащитник.

Когда из-за травмы работника переводят на более легкую и низкооплачиваемую должность, возможна доплата до среднемесячного заработка. Человек получает деньги до того момента, пока не восстановит трудоспособность.

Если пострадавший умирает, единовременные или ежемесячные страховые выплаты полагается «лицам, имеющим право на их получение». Обычно это близкие родственники.

Кто точно не получит компенсацию

В случаях, когда компенсация не положена, составляют акт формы НП. Это происходит, если работник умышленно причинил себе вред, получил травму, когда был пьяный или под воздействием наркотиков, или пытался совершить противоправное действие — например, украл заводской автомобиль и попал в аварию.

Также сюда входят случаи, когда травма появилась исключительно из-за состояния здоровья работника — например, после инфаркта, инсульта или приступа эпилепсии. При этом если работник получил повреждение после задымления или загазованности, составляют акт формы Н-1.

Выплат не будет, если доказана стопроцентная вина работника или тот факт, что травме поспособствовала его грубая неосторожность. В любой спорной ситуации нужно обращаться в суд.

— В Солигорске был такой случай, когда человека обвинили в том, что он на сто процентов виноват в собственной травме. Мы обратились в Следственный комитет, там провели расследование и установили вину других работников нанимателя, которые не произвели инструктаж и не выдали спецодежду.

Правозащитник подчеркивает, что такие случаи не редкость.

— Гомельчанин Кирилл Романов работал водителем на гомельском химзаводе, и накануне приезда президента его попросили помыть крышу коровника. Работник сорвался с высоты и погиб. Руководство вначале заявило, что это полностью вина мужчины.

После расследования выяснилось, что в несчастном случае виноваты также и другие работники — они поручили мужчине работу, которая не обусловлена его трудовым договором.

— Он не должен был туда лезть. Но часто так бывает — просто начальник приказал. Конечно, можно отказаться, но потом с тобой не продлят контракт. Поэтому все стараются сохранить хорошие отношения, и в итоге получается, что человек погиб по собственной вине.

Что еще оплачивают, кроме пособия

Помимо непосредственных денежных выплат (единовременных или ежемесячных), страховая компания компенсирует работнику дополнительные расходы. Это проезд к месту жительства или лечения на территории Беларуси, дополнительное питание, посторонний уход — специальный медицинский и бытовой, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации, лекарства, различные изделия медицинского назначения (например, костыли или инвалидная коляска).

Когда работнику не могут оказать медпомощь в Беларуси, ему оплачивают лечение на территории государств — участников СНГ. Раз в год пострадавший может отдыхать в санатории за счет страховой компании — такая компенсация также предусмотрена. Если человек отказывается от подобного предложения, ему выплачивают стоимость путевки.

В случае летального исхода работника родственникам компенсируют расходы на погребение. Страховая компания выплачивает сумму в размере 4 тысяч евро при предоставлении чека.

Могу ли я претендовать на компенсацию морального ущерба?

Пострадавший имеет право на возмещение морального вреда — его выплачивает работодатель. Например, если суд определил, что в несчастном случае работник виноват наполовину, то наниматель несет перед ним ответственность за 50 процентов вины.

Иски о возмещении морального вреда бессрочные и не имеют срока давности. Поэтому претензии работодателю можно предъявить как через месяц, так и через 10 лет.

— Когда в Молодечно погибла девочка (речь идет о случае, когда во время уборки картофеля погибла ученица 8-го класса, на нее наехал грузовик. — Прим.), семья оценила моральный вред в 50 тысяч рублей. В итоге предприятие совместно со школой выплатили эту сумму.

Бывают случаи, когда моральный ущерб компенсируют имуществом. Это возможно только по договоренности сторон, закон подобного правила не предусматривает. Так, например, когда погиб один из рабочих предприятия «Гомельстекло», компания купила семье трехкомнатную квартиру.

— В любом случае по коллективному договору наниматели в случае смертельного исхода семье погибшего должны выплатить десять среднегодовых заработков, то есть 120 зарплат.