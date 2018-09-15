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США готовы продолжить помощь Украине по укреплению обороноспособности

  • 15.09.2018, 17:26
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Спецпосланник США по Украине назвал невозможным выполнение всех условий РФ по Донбассу.

Соединенные Штаты готовы обсудить с официальным Киевом возможность укрепления обороноспособности Украины, заявил в субботу, 15 сентября, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет «Немецкая волна».

По его словам, несмотря на то, что обороноспособность Украины усилилась, в ней по-прежнему есть пробелы, и Вашингтон может оказать Киеву содействие в их устранении.

"Мы готовы сесть с Украиной и обсудить, какие у них есть потребности", - заверил Волкер на брифинге в рамках встречи "Ялтинская европейская стратегия", организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

Американский спецпредставитель по Украине также отметил невозможность выполнить все условия России, которые, по ее мнению, необходимы для урегулирования конфликта в Донбассе. Одним из них Волкер назвал требование вести прямые переговоры с руководством самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР".

Курт Волкер считает, что Киеву необходимо продлить действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, поскольку его приостановление даст России повод для упреков в адрес Украины. Он в очередной раз подчеркнул важность сохранения европейских санкций против РФ, подчеркнув при этом, что Брюссель должен видеть, "что Украина движется вперед".


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