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Кубок Дэвиса: Россия сравняла счет в матче с Беларусью

  • 15.09.2018, 17:28

Победитель матча определится в игре Даниил Медведев - Егор Герасимов.

Первый номер сборной России Карен Хачанов обыграл лидера белорусской команды Илью Ивашко в четвертом поединке матча первого круга плей-офф I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса — 6:2, 6:4.

Ранее в паре Максим Мирный и Андрей Василевский одолели Карена Хачанова и Андрея Рублева — 7:5, 6:3. После четырех игр счет — 2:2.

Матч Медеведев — Герасимов начнется в 18.00.

Решающий матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Беларусь 5».


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