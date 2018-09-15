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Умом Россию не понять!

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  • Эдуард Портников, «Обозреватель»
  • 15.09.2018, 17:47
  • 3,452
Эдуард Портников

Вы никогда не были в Солсбери?! И я не был. Каюсь.

Вы никогда не видели древнего собора в Солсбери? И я не видел.

А там ещё хранится копия Великой хартии вольности!

Видно, напрасно прожил жизнь. Путешествовал много, но, видимо, все без толку. Тянуло куда-то в Париж, Рим, Сидней, Стокгольм, к картинным галереям Ватикана, фиордам Норвегии...

А тут рядом, ну, совсем рядом..

Простые российские ребята, торгующие биодобавками, решили "оторваться" в Лондоне. Вы думаете, под словом "оторваться" они понимали сидеть в баре и пить пиво или виски?

Не клевещите на россиян!

Под этим словом они понимали побывать в соборе в Солсбери.

Растёт новая духовная элита России. Они каждый месяц "отрываются" в Европе, ходят в музеи, театры, посещают картинные галереи, соборы, церкви.

Вот за что они «любят Путина» - он предоставил им такую возможность - жить духовной жизнью!

Но не думайте, что они какие-то слюнтяи или интеллигенты.

И если кто-то думает, что может безнаказанно отобрать у России Курильские острова, или Калининград, то они жестоко ошибаются. Ибо автоматом Калашникова наши бизнесмены владеют не менее профессионально, чем продажей витаминов.

И не только автоматом. Враги Путина - это их враги.

Правда, в этот раз у ребят что-то не сошлось. Не дала им погода посмотреть этот Собор, 123-метровый шпиль, увидеть уникальные часы.

Ну, не получилось. Снегопад был. Собор находится в центре, а их почему-то все время тянуло на окраину. Причём центр был расчищен, а они "отрывались" на окраине.

И снегопад был не 3-го марта, когда они прилетели, а 2-го . А 3-го марта уже все было расчищено. Ну, в общем, не повезло.

Солсбери - городок небольшой, всего 45 тыс. населения, районы находятся недалеко друг от друга.

Но им сильно понравился другой район.

Когда их ведущая спросила, зачем они приезжали в Солсбери на следующий день, они ответили: "Чтобы закончить дело".

- Какое дело?

- Ну, это..мм.. Собор посмотреть.

И даже ни разу не сфотографировали собор!

И Епископ Солсберийский заметил, что камеры наблюдения собора не зафиксировали появления наших героев поблизости.

Но не надо их жалеть. После встречи с Симонян они стали знаменитыми! Теперь все в мире знают о соборе в Солсбери!

Дело чести каждого россиянина побывать там!

Представляете, 140 млн туристов!

Конечно, и из других стран будут приезжать, чтобы полюбоваться этим собором.

Да и Трамп, и Макрон, и, конечно, Путин обязательно там появятся.

Солсбери, как и Нью-Васюки, станет духовной столицей мира. Там построят новый современный аэропорт, современные развязки, новые супермаркеты. И кто знает, может быть в скором будущем он и станет столицей Великобритании.

И все благодаря двум «российским бизнесменам».

Кроме всего, они открыли новое направление в рекламной деятельности.

Например, договорился с собственником какого-либо ресторана или супермаркета, намазал ручки двери "новичком" конкуренту этих компаний.

Будет идти следствие, привлечено внимание к этому городу или месту, а ты улетел, связался с Симонян, рассказал, что специально полетел туда только потому, что именно в этом ресторане прекрасно кормят или хорошие кожаные куртки в этом супермаркете, и все, реклама обеспечена.

Возрастёт спрос на "новичок", но я думаю, Россия справится с этим заданием. Как в Америке, при её становлении, ведущей отраслью была автомобильная промышленность, так в России будет производство "новичка".

И Россия станет могучей и богатой.

И в школах будут изучать биографии героев России - Петрова и Боширова. Умом Россию не понять!.

Эдуард Портников, «Обозреватель»


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