Предстоятель БАПЦ: Украинская церковь нам родная и близкая 15.09.2018, 17:55

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Святослав Логин

Белорусская Автокефальная Православная Церковь поддерживает украинскую автокефалию.

Белорусская Автокефальная Православная Церковь поддерживает решение Константинопольского патриархата предоставить Украинской Православной церкви статус автокефальной, пишет krynica.info.

Об этом заявил предстоятель БАПЦ, архиепископ Святослав Логин. По его словам, БАПЦ также стремится легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии.

Архиепископ напомнил, что ранее Белорусская Церковь также «делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали».

«Украинская церковь нам родная и близкая, потому что в прошлом мы имели единую митрополию — церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии. Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке — она была уничтожена Московской церковью. И до сегодня Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская церкви автокефалии не получили», — отметил он, назвав Украину примером для Беларуси.

По его мнению, «если признают украинскую церковь, то следующие шаги должны быть и относительно белорусской церкви». Архиепископ напомнил, что Константинополь по-прежнему считает своей канонической территорией Киевскую митрополию, частью которой была и Беларусь.

«Каноны, как известно, требуют для отдельного православного народа отдельной церкви. Это 34-е апостольское правило. А каноны не обсуждаются, а выполняются», — подчеркнул Святослав.

«У нас есть все канонические основания для того, чтобы церковь в Беларуси имела независимость и право объявлять автокефалию», — сказал он.

По его словам, в последние годы в Беларуси тяга к церковной независимости есть как у священнослужителей, так и верующих Белорусского экзархата РПЦ. Иерарх напомнил, что на собрании священнослужителей Минской епархии было единогласно поддержано предоставление Экзархату право автономии, которую не утвердили в Москве.

Что касается сегодняшнего состояния БАПЦ, то, как отметил иерарх, в Беларуси сегодня из-за того, что приходы церкви властями не регистрируются, действуют три религиозные общины и несколько общин. Есть пять священников, диаконы, чтецы, проходят службы, священники принимают активное участие в общественной жизни.

За рубежом у БАПЦ есть три полноценных прихода в США, одна в Канаде, три в Австралии и еще одна община в Англии, где сейчас нет священника. Архиепископ не исключает рукоположения нового епископа, когда в Беларуси начнется количественный рост наших верующих.

Также за рубежом действует несколько белорусских приходов в юрисдикции Константинопольского патриархата (в Торонто, в Нью-Йорке, в Англии, в Чикаго), но они «постепенно перестают быть белорусскими».