Сколько ему еще осталось? 1 Александр Немец, kasparov.ru

15.09.2018, 18:07

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Процесс этот, конечно, потребует времени, но исход предрешен.

У одного китайского автора (Линь Юйтанг) есть шуточное сочинение "Рассуждение о клопе" (публикация 1928 года) или, точнее, "Клоп в Китае?" (Чжунго ю чоучун ма?), в котором клоп рассматривается с восьми разных точек зрения (левых радикалов, националистов и т.д.)

Я же решил написать небольшое "Рассуждение о российском рубле: сколько ему еще осталось?". Потому что именно курс российского рубля довольно четко отражает борьбу вокруг путинского режима. Чем хуже дела у путинского режима, чем ближе он к распаду и гибели, тем ниже курс рубля по отношению к доллару.

И наоборот: любое самое слабое укрепление и даже стабилизация рубля рассматриваются Кремлем как признак стабилизации режима.

Если не ошибаюсь, 10 сентября некто МЭР (министр чего-то в РФ) Максим Орешкин выдал оптимистический прогноз: "В 2018 году средний курс рубля составит 60,8 рубля (а вовсе не 61,3 рубля, как считалось раньше), в 2019 средний курс доллара лишь капельку повысится, и, наконец, в 2018 году курс доллара — так уж и быть — снова достигнет нынешнего уровня в 68 рублей".

Экономисты Дмитрий Потапенко, Сергей Демура и Евгений Черных ответили смачным патриотическим ржанием на ютюбе. И, казалось бы, чего ржать?

С 11 по 13 сентября (вторник-четверг) нефть Brent и нефть WTI росли. Это явно связано с развитием сильнейшего за 60 лет шторма-циклона "Флоренс", который собирается ударить по всему юго-востоку США и, возможно, по Мексиканскому заливу; а его роль в мировом балансе нефтедобычи очень немаленькая.

Растет нефть, вслед за ней растет индекс РТС Московской биржи и укрепляется курс рубля к доллару. К концу биржевого дня 13 сентября курс доллара составлял 68,25 рубля, на 3% меньше чем 70,5 рубля в понедельник 10 сентября.

Но есть несколько базовых и все усиливающихся факторов, которые готовятся обрушить в пропасть рубль вместе с путинским режимом.

И эти факторы находятся в Вашингтоне.

Процесс этот, конечно, потребует времени, но исход, я считаю, предрешен. Путин потеряет свои политические активы (и финансовые тоже!) в Америке. А обменный курс рубля к доллару взлетит под облака. Резкое падение цены углеводородов на мировом рынке (вместе с Трампом, за компанию) немало тому поспособствует. Я уж не говорю про нарастающие санкции, в соответствии с нынешними проектами Конгресса и Госдепа. Одновременное "путинское хозяйство" станет проваливаться в тартарары.

На Темзе тоже работают.

Все что делается в Лондоне в последние несколько дней по делу "Новичок — Скрипали" сводится к следующему:

Премьер-министр Тереза Мэй "хочет дойти до самого дна этого омута". Лидеры Канады, Германии и Франции заявили еще 6 сентября о солидарности с Великобританией.

Одновременно с развитием дела "Новичок — Скрипали" и введением максимально жестких санкций против РФ российские активы в Великобритании, включая "элитные кварталы" в Лондоне, скорее всего, будут "заморожены". Процесс, что называется, уже пошел. А для обменного курса рубль — доллар это будет означать полет уже не в облака, а в стратосферу. Чего же он достигнет к середине 2019 года?

Александр Немец, kasparov.ru