Массовая авария на МКАД: из-за оторвавшегося колеса столкнулись 7 авто 15.09.2018, 18:11

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Фото: ГАИ Минска

Движение ограничено.

На МКАД в районе Степянки произошла массовая авария: столкнулись семь автомобилей. Движение на данном участке дороги ограничено.

Как сообщили tut.by в ГАИ Минска, происшествие случилось 15 сентября, около 15.50. Микроавтобус ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны проспекта Независимости в направлении Партизанского проспекта. В районе третьего километра МКАД у транспортного средства оторвалось колесо, в результате чего произошла серия столкновений.

Фото: ГАИ Минска

В результате аварии повреждены семь автомобилей. Движение в районе ДТП ограничено.

Фото: ГАИ Минска

Для исключения заторовых ситуаций журналисты рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.