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Известная теннисистка перешла на белорусский язык

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  • 15.09.2018, 18:19
  • 1,902
Александра Саснович
Фото: instagram

Александра Саснович сообщила об этом в соцсети.

Теннисистка Александра Саснович перешла в Инстаграме на белорусский язык, передает «Еврорадио». Она разместила свое фото со следующим текстом:

“Мне не сорамна ГАВОРЫЦЬ-

Я люблю радную мову!

Маю, людзi, прапанову-

Каб спрачацца, а не спорыць!”

Сообщение собрало много лайков и положительных комментариев.

24-летняя Александра Саснович на сегодня является второй ракеткой Беларуси после Арины Соболенко. В мировом рейтинге она занимает 30-ю позицию. В этом сезоне Александра существенно продвинулась в нем в прочно закрепилась в ТОП-50.


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