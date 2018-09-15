Известная теннисистка перешла на белорусский язык

Известная теннисистка перешла на белорусский язык10
- 15.09.2018, 18:19
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Александра Саснович сообщила об этом в соцсети.
Теннисистка Александра Саснович перешла в Инстаграме на белорусский язык, передает «Еврорадио». Она разместила свое фото со следующим текстом:
“Мне не сорамна ГАВОРЫЦЬ-
Я люблю радную мову!
Маю, людзi, прапанову-
Каб спрачацца, а не спорыць!”
Сообщение собрало много лайков и положительных комментариев.
24-летняя Александра Саснович на сегодня является второй ракеткой Беларуси после Арины Соболенко. В мировом рейтинге она занимает 30-ю позицию. В этом сезоне Александра существенно продвинулась в нем в прочно закрепилась в ТОП-50.