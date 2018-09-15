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«Когда начнется эра «после Путина», стоит ожидать большую битву за собственность»

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  • 15.09.2018, 18:25
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После ухода правителя в российской элите произойдет раскол.

После ухода Владимира Путина на российскую элиту ожидает раскол, а силовикам будет трудно удержать власть, считает бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Об этом сообщает «Новое время».

"Утверждать, что они едины - некорректно. Когда начнется эра "после Путина", стоит ожидать большую битву за собственность. Также некоторые из этих людей, которым не нравилась его траектория, начнут задавать вопрос: правильным ли курсом мы движемся? Я думаю, что в элите будет раскол", - сказал Макфол на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Он также добавил, что попытка передать власть другим силовикам не найдет поддержки у всех представителей российской элиты.

"Русские не будут выходить за Бортникова или Патрушева. Было 20 лет путинизма, и неужели теперь пообещают еще 20 лет того же самого? Думаю, передача власти силовикам будет очень тяжелой", - подытожил Макфол.


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