Павел Северинец вышел на свободу 1 15.09.2018, 18:58

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Фото: novychas.by

Политика встречали соратники и жена с сыном.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», защитник Куропат Павел Северинец вышел на свободу после 10 суток административного ареста, сообщает «Новы час».

Политика задержали 5 сентября и наказали арестом за призывы к участию в «несанкционированной акции» возле урочища Куропаты, которая тем не менее состоялась 9 сентября и собрала около сотни человек.

Фото: novychas.by

Павла встречали друзья, соратники, а также жена Ольга с сыном.

Фото: novychas.by

В понедельник защитники Куропат проведут совещание о том, как действовать дальше. Основная цель - добиться полного закрытия ресторана «Поедем, поедим» - остается неизменной.