закрыть
15 сентября 2018, суббота, 20:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Павел Северинец вышел на свободу

1
  • 15.09.2018, 18:58
  • 1,182
Фото: novychas.by

Политика встречали соратники и жена с сыном.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», защитник Куропат Павел Северинец вышел на свободу после 10 суток административного ареста, сообщает «Новы час».

Политика задержали 5 сентября и наказали арестом за призывы к участию в «несанкционированной акции» возле урочища Куропаты, которая тем не менее состоялась 9 сентября и собрала около сотни человек.

Фото: novychas.by

Павла встречали друзья, соратники, а также жена Ольга с сыном.

Фото: novychas.by

В понедельник защитники Куропат проведут совещание о том, как действовать дальше. Основная цель - добиться полного закрытия ресторана «Поедем, поедим» - остается неизменной.

Фото: novychas.by

популярное за неделю

Мнение

Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников