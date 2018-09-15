Крым – это вам не Сахалин Виталий Портников, Крым.Реалии

15.09.2018, 19:10

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В «остров» Крым превратило российское вторжение, до аннексии никакой настоятельной необходимости в строительстве моста не было.

Участники Восточного экономического форума ожидали от российского президента Путина сообщения о возможном начале строительства моста на Сахалин – или хотя бы информации о том, что моста не будет. Но Путин, как и прежде, ушел от ответа, поручив подсчитать, будет ли мост экономически окупаем. Наблюдатели из этого сделали вывод, что никакого моста, скорее всего, не построят – Путин просто тянет время. Эту информацию косвенно подтверждают и российские чиновники, которые обсуждают тему моста с журналистами ведущих деловых изданий России. Раз нет заинтересованных инвесторов и грузоперевозчиков – зачем строить мост?

Все это, конечно, очень прагматично и рыночно. Вот только когда речь шла о строительстве моста в Крым, никто не задумывался о целесообразности, не переспрашивал грузоперевозчиков, не уходил несколько раз от ответа о возможности строительства. Просто взяли и построили, без всякой там окупаемости.

Могут сказать, что в этом ничего особенного нет. Чем Крым хуже Сахалина, если обе территории Россия считает своими? Почему бы российскому руководству вначале не построить мост в Крым, а уже потом – на Сахалин. Если будет целесообразно, конечно.

Но все дело в том, что Сахалин – на самом деле остров. А Крым – полуостров. Он без всякого моста соединен с материком. В «остров» Крым превратило российское вторжение, до аннексии никакой настоятельной необходимости в строительстве не было. Крым был соединен с материковой Украиной и автомобильным, и железнодорожным сообщением. Да, разговоры о строительстве моста велись и в то время, но главный их смысл состоял в сокращении маршрутов не в Крым, а из России в Украину и обратно через Крым. И дискуссии нередко сводились к тому, что никакой особой экономической целесообразности от этого не будет. Есть Перекоп, паромная переправа пока что справляется с грузопотоком и пассажирским сообщением для Кубани, а вся остальная Россия – и Украина – попадает на полуостров по суше. Что и логично.

С Сахалином все совершенно иначе. Остров – одна из территорий, изолированных от российского материка. На Сахалин не так просто добраться вплавь, авиационные билеты, несмотря на все дотации, не каждому по карману. В результате островитянам не приходится рассчитывать ни на серьезные инвестиции, ни на подъем экономики, ни на элементарные поездки на материк. Если число жителей острова немного и увеличивается, то только за счет мигрантов из Центральной Азии. «Регион по-прежнему испытывает проблемы с транспортной доступностью, качественной медициной, сохраняет печальное лидерство по количеству аварийного жилья и дороговизне жизни. Дальневосточники продолжают терять доходы, холят и лелеют свои старенькие, «бэушные» японские автомобили, барахтаются в кредитной кабале и мечтают уехать на юг. Регион продолжает пустеть. Федеральный центр дальневосточников не слышит», – читаем на сайте Сахалин.инфо.

И, тем не менее, о сахалинском мосте теперь можно только мечтать. Сахалин – это вам не Крым. Он отвоеван давным-давно, в нем нет ничего сакрального, строительство Сахалинского моста ничего не прибавит к рейтингу президента. Как и многие другие важные инфраструктурные проекты в России, мост на Сахалин стал жертвой войны, аннексии, санкций и кремлевского самодурства.

Виталий Портников, Крым.Реалии