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Заметают следы

  • Галя Койнаш, «Новое время»
  • 15.09.2018, 19:29
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Как РФ скрывает военное вмешательство.

В России подан законопроект, запрещающий военным публиковать в прессе или в сети информацию, которая раскрывает их личное (или других солдат) местоположение или деятельность.

Этот шаг, несомненно, связан с количеством доказательств непосредственного участия РФ в крушении малайзийского авиалайнера MH17 и ее военного присутствия в Украине и Сирии, о чем становилось известно, в том числе, благодаря страницам солдат в социальных сетях. Этот материал может, и будет использоваться в нынешнем деле Украины против России в Международном Суде ООН, а также будущих разбирательствах в Международном уголовном суде.

Ранее уже сообщалось, что Минобороны РФ давно хочет такой законопроект: в «рекомендательной форме» солдат уже просили не показывать лишнего.

Документ был представлен в Госдуме 11 сентября как поправка к Закону о статусе военнослужащих. В законопроекте предлагается запретить солдатам публиковать любые фотографии, видео, геолокацию и другие данные, которые могут выявить характер деятельности их воинской части или их местоположение.

В кратком пояснении ни разу не упоминается Украина, но идет речь о размещении военных в Сирии. В нем говорится, что «военнослужащие интересуют службы безопасности некоторых стран, террористических и экстремистских организаций. Информация, размещенная военнослужащими в Интернете или в СМИ, может быть использована для информационного или психологического воздействия, в частности, для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации». В пояснении также упоминаются иностранные военнослужащие.

По решению командира, нарушение запрета приведет к дисциплинарным мерам и может, в случае контрактников, стать причиной увольнения.

Ранее советники Министерства обороны, основываясь на информации о том, что солдаты рассказывают родственникам о своей военной деятельности, советовали им этого не делать. Они также предупредил их, что материалы из Интернета нельзя полностью удалить.

Возможно, зарубежный опыт действительно учитывался при составлении этого законопроекта, как и говорится в пояснительной записке. Бывают ситуации, когда бездумные сообщения в социальных сетях раскрывают местоположение воинской части, ставя военных под угрозу.

Однако есть и другие причины секретности. Например, как у указа президента РФ Путина от 28 мая 2015 года, согласно которому информация о военных потерях в мирное время классифицируется как секретная.

Россия продолжает отрицать свое военное участие в Украине и то, что именно российская ракета «Бук» сбила MH17 над территорией, подконтрольной финансируемыми и вооружёнными Кремлем формированиям, 17 июля 2014 года.

Одним из основных источников информации, опровергающих такие утверждения, стали сообщения в социальных сетях, позволившие Bellingcat отследить маршрут ракеты «Бук» из России в Снежное – украинский населенный пункт на подконтрольной боевикам территории. Люди, доставившие оружие, на следующий день снова пересекли границу РФ. Такие выводы вместе с другими доказательствами были использованы Объединенной группой по расследованию. 24 мая 2018 года они опубликовали свои выводы, в которых было установлено, что «ракета «Бук», сбившая малайзийский авиалайнер MH17 17 июля 2014 года, была получена от 53-й противоракетной ракетной бригады – подразделения российской армии из Курска, РФ».

Страницы в соцсетях раскрыли информацию о присутствии российских солдат на Донбассе. Например, одним из доказательств было то, что президент Путин вручил государственную награду Александру Минакову за его роль в битве за Дебальцево в Донецкой области в феврале 2015 года. Бои за этот подконтрольный Украине город продолжались после того, как Путин согласился прекратить огонь в рамках вторых Минских соглашений за 12 февраля 2015 года. Журналисты из «Гражданской разведки» широко использовали информацию, опубликованную в соцсетях для выводов о военной роли РФ в этой битве и о том, что именно Путин дал приказ о наступлении.

Так что солдатам не случайно говорят следить за следами, которые они оставляют в соцсетях: ведь они также важны для того, чтобы показать, как Россия со временем пытается фальсифицировать доказательства. Например, ИнформНапалм успел заметить и предотвратить быстрое решение, когда пытались скрыть страницу Вконтакте 22-летнего российского солдата Виктора Агеева после того, как его поймали на территории так называемой «Луганской народной республики».

Галя Койнаш, «Новое время»


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