В России коммуналка может подорожать в 50 раз 1 15.09.2018, 19:51

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Фото: tut.by

Суммы в платежах подскочат в разы из-за реформы.

Мусорная реформа, инициированная в России в прошлом году, может привести к радикальному повышению платы за вывоз бытовых отходов, пишет finanz.ru.

Суммы в платежках подскочат в разы, в отдельных регионах в 30-50 раз, сообщил в четверг председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, реформа "ставит Россию в один ряд с самыми развитыми странами", но ее реализация буксует.

"Например, обязали согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов. При этом после проведённого нами мониторинга стало очевидно, что в связи с изменениями вырастет размер тарифов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами", - цитирует Бурматова "Парламентская газета".

"Мы анализировали данные для семьи из трех человек, которая проживает в трехкомнатной квартире. Так вот, в некоторых регионах для такой семьи плата может вырасти в десятки раз и составить порядка 13 тысяч рублей", - отметил депутат.

По его словам, например, в Ямало-Ненецком автономном округе плата может вырасти в 33 раза, в Ингушетии - в 18,5 раз, в Курганской области - в 8 раз, в Республике Коми - в 5 раз. Депутат добавил, что результаты мониторинга будут переданы в ФАС.

Сейчас никто не согласует с гражданами территориальные схемы размещения отходов, при том, что это записано в законе, и за полгода на эти цели в регионы было выделено порядка 500 млн рублей, рассказал Бурматов: "Говорят, что у них нет необходимого подзаконного акта правительства".

"Через неделю мы проведём в Госдуме совещание с проблемными регионами, которые не проводят работу в рамках закона, а в начале октября в Чувашии - форум на тему утилизации отходов. В конце этого года в Госдуме должны пройти парламентские слушания по проблеме мусорной реформы и объяснят, почему она буксует в регионах", - добавил глава думского комитета.